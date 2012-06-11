Регата «Паруса России» пройдёт во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня, ZRPRESS. 12 июня во Владивостоке пройдет парусная регата «Паруса России». Эти соревнования состоятся в рамках одноименных всероссийских, посвященных национальному празднику Российской Федерации – Дню России. В этот день вся страна будет расцвечена парусами; в честь праздника тысячи лодок украсят собою водную гладь.

В соревнованиях примут участие детские, юношеские, олимпийские и крейсерские яхты.

Крейсерские пройдут по классической 17-мильной дистанции – Кирпичный завод, м. Песчаный, о. Уши. Яхты юных спортсменов пройдут по своему маршруту.

Часть дистанции регаты будет проходить в непосредственной близости к берегу, чтобы за накалом страстей могли наблюдать жители и гости города Владивостока.

Награждение пройдет 12 июня в 18:00 на территории яхт-клуба «Семь Футов», сообщает Алёна Степанова, специалист по связям с общественностью

яхт-клуба «Семь Футов».