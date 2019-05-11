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"Луч" вспомнил, как надо побеждать
Подопечные Рустема Хузина дожали «Спартак-2»
ОЛИМП-Первенство ФНЛ. 11 мая. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч» (Владивосток) – «Спартак-2» (Москва) 2:0 (0:0). Голы: Гордиенко (53), Визнович (74).
"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Пономаренко, Насадюк, Кротов, Дзахов (Часовскиих, 81), Павленко, Хлебородов (Васильев, 90), Визнович (Царикаев, 76), Гордиенко (Калугин, 86).
"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов, 66), Рудковский (Володкин 88), Фольмер (Васильев, 78), Руденко, Нимели (Актисов, 88).
«Луч» одержал первую победу с 18 ноября прошлого года. Подопечные Рустема ХУЗИНА выдержали стартовый натиск москвичей в первом тайме, и практически полностью контроливали игру во втором тайме, когда у спартаковской молодежи «сели батарейки». Лучшим игроком матча стал Сергей ПОНОМАРЕНКО, успевавший и у своих, и у чужих ворот.
Главный тренер «Спартака-2» Виктор БУЛАТОВ после матча посетовал на плохое качество поля (москвичи , видимо, неправильно подобрали бутсы и часто падали) и усталость после ночного перелета.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК "Луч"
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