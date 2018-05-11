www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.52 р. 100 JPY: 56.91 р.
EUR: 74.18 р. 10 CNY: 98.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи

11 Мая 2018, 07:41 | Владивосток

Заключительный матч первенства ФНЛ владивостокский «Луч-Энергия» начнет в субботу в 21.00 по местному времени. Соперником нашей команды станут самарские «Крылья Советов», досрочно вышедшие в премьер-лигу. Все матчи тура начнутся в одно время, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проблема в том, что теперь для сохранения прописки в первом дивизионе «Лучу» будет недостаточно даже победы. Необходимо, чтобы все конкуренты - «Ротор-Волгоград» под руководством бывшего главного тренера «Луча» Сергей ПАВЛОВА, «Зенит-2», «Тюмень» и «Спартак-2» - свои матчи заключительного тура проиграли. А таких чудес в нашем футболе не бывает.

Другое дело, что заняв как можно более высокое место, «Луч», как и год назад, сможет претендовать на место в ФНЛ в случае, если от повышения в классе откажется команда – победитель зоны «Восток» ПФЛ (на данный момент лидером турнира идет «Сахалин»). Еще один шанс приморцам может дать астраханский «Волгарь», который может не заявиться в ФНЛ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч-Энергия».

Автор:
Теги: победа  спорт  футбол  рейтинг  ФНЛ  владивосток  "луч-энергия" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru