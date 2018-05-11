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Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
Заключительный матч первенства ФНЛ владивостокский «Луч-Энергия» начнет в субботу в 21.00 по местному времени. Соперником нашей команды станут самарские «Крылья Советов», досрочно вышедшие в премьер-лигу. Все матчи тура начнутся в одно время, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Проблема в том, что теперь для сохранения прописки в первом дивизионе «Лучу» будет недостаточно даже победы. Необходимо, чтобы все конкуренты - «Ротор-Волгоград» под руководством бывшего главного тренера «Луча» Сергей ПАВЛОВА, «Зенит-2», «Тюмень» и «Спартак-2» - свои матчи заключительного тура проиграли. А таких чудес в нашем футболе не бывает.
Другое дело, что заняв как можно более высокое место, «Луч», как и год назад, сможет претендовать на место в ФНЛ в случае, если от повышения в классе откажется команда – победитель зоны «Восток» ПФЛ (на данный момент лидером турнира идет «Сахалин»). Еще один шанс приморцам может дать астраханский «Волгарь», который может не заявиться в ФНЛ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК «Луч-Энергия».
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