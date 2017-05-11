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"Луч-Энергия" отыгрался в Химках на последних секундах
Для команды из Владивостока этой уже 13-ый матч без побед
10 мая. Первенство ФНЛ. Химки. Стадион «Родина», 307 зрителей. «Химки» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:2 (1:1). Голы: Кузьмичев (10), Чернышов (48) – Гордиенко (9), Ребко (90+3, с пенальти).
«Химки»: Исупов, Лапин, Шумских, Чернышов, Ярковой (Малания, 21), Гащенков, Тюнин, Казаев, Мостовой (Фадеев, 88), Нильсен (Кокоев, 71), Кузьмичев (Петрусев, 55).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Пискунов, Машнев, Ребко, Килин, Пономаренко, Гордиенко, Столбовой (Носов, 35; Кашкавал, 80).
Предупреждения: Пискунов, 44 (грубая игра); Шумских, 64 (срыв перспективной атаки); Попов, 83 (грубая игра); Исупов, 89 (неспортивное поведение); Гащенков, 90+3 (неспортивное поведение).
Удаление: Шумских, 66 (вторая желтая карточка, грубая игра).
«Луч-Энергия» после домашнего поражения от «СКА-Хабаровск» вместо Константина ЕМЕЛЬЯНОВА, при котором желто-синие не смогла одержать ни одной победы в весенней части первенства, возглавил 53-летний Александр УШАХИН.
На 9-ой минуте встречи точный удар Руслана ГОРДИЕНКО вывел приморцев вперед, однако в ответной атаке Илья КУЗЬМИЧЕВ восстановил равновесие - 1:1. В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря ЧЕРНЫШОВА повели в счете, но на самом «флажке» капитан желто-синих Алексей РЕБКО реализовал пенальти, назначенный за игру рукой – 2:2.
Александр ИРХИН, главный тренер ФК «Химки»:
- Не хочется произносить это, но, наверное, ничья оказалась результатом по игре. В силу определенных обстоятельств, в частности, болезнь ЗАИКИ не позволила нам выглядеть более атакующе. МОСТОВОМУ пришлось больше отрабатывать в обороне, чем хотелось бы, и поэтому он немножко недорабатывал в атаке. И из-за травмы не играл ЧАТОВИЧ, который, конечно, связующее звено между обороной и атакой.
Александр Ушахин, и.о. главного тренера ФК «Луч-Энергия»:
- Сложная для нас игра. Сами понимаете, в какой мы ситуации… Каждое очко на вес золота. Я буквально 8 числа (за два дня до матча – Прим. авт.) принял команду, все успел посмотреть, разобрать игру. Знал, что соперник очень серьезный, очень сыгранный, опытные тренеры. Ожидался очень сложный матч, поэтому мы, как обычно в гостях, первый тайм начали осторожно. Где-то преимуществом поначалу команда соперника огромным владела. Мы забили, в принципе, быстрый гол, но и пропустили быстрый. Но это нас не сломило. В перерыве сделали коррективы, потому что структурные действия развития атаки (хозяев) строились через капитана команды Чернышова, у него великолепные передачи были. Поэтому мы в этом компоненте подправили, «лишили» его рабочей левой ноги и нам стало полегче. Сбил нас, конечно, быстрый (пропущенный) гол со стандартного положения. Хотя мы работали над этим, смотрели, знали заготовки соперника. Огромное спасибо всем ребятам, которые боролись до конца. Я им просто очень благодарен.
За два тура до окончания первенства «Луч-Энергия» идет на 12-ом месте, набрав 40 очков. От вылета во второй дивизион желто-синих отделяют всего два очка.
Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 14 мая на своем поле против прямого конкурента в борьбе за выживание новосибирской «Сибири».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Химки»
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