www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.36 р. 100 JPY: 54.42 р.
EUR: 69.72 р. 10 CNY: 88.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч-Энергия" отыгрался в Химках на последних секундах

11 Мая 2017, 07:27 | Владивосток

Для команды из Владивостока этой уже 13-ый матч без побед

10 мая. Первенство ФНЛ. Химки. Стадион «Родина», 307 зрителей. «Химки» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:2 (1:1). Голы: Кузьмичев (10), Чернышов (48) – Гордиенко (9), Ребко (90+3, с пенальти).

«Химки»: Исупов, Лапин, Шумских, Чернышов, Ярковой (Малания, 21), Гащенков, Тюнин, Казаев, Мостовой (Фадеев, 88), Нильсен (Кокоев, 71), Кузьмичев (Петрусев, 55).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Пискунов, Машнев, Ребко, Килин, Пономаренко, Гордиенко, Столбовой (Носов, 35; Кашкавал, 80).

Предупреждения: Пискунов, 44 (грубая игра); Шумских, 64 (срыв перспективной атаки); Попов, 83 (грубая игра); Исупов, 89 (неспортивное поведение); Гащенков, 90+3 (неспортивное поведение).

Удаление: Шумских, 66 (вторая желтая карточка, грубая игра).

«Луч-Энергия» после домашнего поражения от «СКА-Хабаровск» вместо Константина ЕМЕЛЬЯНОВА, при котором желто-синие не смогла одержать ни одной победы в весенней части первенства, возглавил 53-летний Александр УШАХИН.

На 9-ой минуте встречи точный удар Руслана ГОРДИЕНКО вывел приморцев вперед, однако в ответной атаке Илья КУЗЬМИЧЕВ восстановил равновесие - 1:1. В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря ЧЕРНЫШОВА повели в счете, но на самом «флажке» капитан желто-синих Алексей РЕБКО реализовал пенальти, назначенный за игру рукой – 2:2.

Александр ИРХИН, главный тренер ФК «Химки»:

- Не хочется произносить это, но, наверное, ничья оказалась результатом по игре. В силу определенных обстоятельств, в частности, болезнь ЗАИКИ не позволила нам выглядеть более атакующе. МОСТОВОМУ пришлось больше отрабатывать в обороне, чем хотелось бы, и поэтому он немножко недорабатывал в атаке. И из-за травмы не играл ЧАТОВИЧ, который, конечно, связующее звено между обороной и атакой.

Александр Ушахин, и.о. главного тренера ФК «Луч-Энергия»:

- Сложная для нас игра. Сами понимаете, в какой мы ситуации… Каждое очко на вес золота. Я буквально 8 числа (за два дня до матча – Прим. авт.) принял команду, все успел посмотреть, разобрать игру. Знал, что соперник очень серьезный, очень сыгранный, опытные тренеры. Ожидался очень сложный матч, поэтому мы, как обычно в гостях, первый тайм начали осторожно. Где-то преимуществом поначалу команда соперника огромным владела. Мы забили, в принципе, быстрый гол, но и пропустили быстрый. Но это нас не сломило. В перерыве сделали коррективы, потому что структурные действия развития атаки (хозяев) строились через капитана команды Чернышова, у него великолепные передачи были. Поэтому мы в этом компоненте подправили, «лишили» его рабочей левой ноги и нам стало полегче. Сбил нас, конечно, быстрый (пропущенный) гол со стандартного положения. Хотя мы работали над этим, смотрели, знали заготовки соперника. Огромное спасибо всем ребятам, которые боролись до конца. Я им просто очень благодарен.

За два тура до окончания первенства «Луч-Энергия» идет на 12-ом месте, набрав 40 очков. От вылета во второй дивизион желто-синих отделяют всего два очка.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 14 мая на своем поле против прямого конкурента в борьбе за выживание новосибирской «Сибири».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Химки»

Автор:
Теги: футбол  константин емельянов  "луч-энергия" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru