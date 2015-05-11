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Парусный сезон во Владивостоке открыли юные яхтсмены (Фоторепортаж)
11 Мая 2015, 00:11 | Владивосток
Парусный сезон во Владивостоке 10 мая открыли юные яхтсмены соревнованием, посвященным 70-летию Великой Победы. Как сообщает корр. «ЗР», около 60 юниоров из Приморья приняли участие в соревнованиях в акватории Амурского залива.
Из-за полного отсутствия ветра стартовать вовремя спортсменам не удалось. Ближе к полудню ветер то усиливался, то пропадал совсем, в результате старт перенесли на 13 часов, а прохождение первой дистанции заняло у юных яхтсменов более часа.
Лишь к 15 часам появился стабильный ветер, что позволило завершить все гонки соревнования, заключительный этап которого пройдет завтра, 11 мая.
Анастасия Красильникова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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