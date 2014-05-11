Владивостокский "Луч-Энергия" сыграл вничью в Хабаровске со "СКА-Энергия"

Подопечные Александра Григоряна потеряли шансы на выход в стыковые матчи.

11 мая. Хабаровск. Первенство России, ФНЛ. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Луч-Энергия". 1:1 (1:1).

"Луч-Энергия": Довбня, Романенко (Асильдаров, 46), Кудряшов (Клопков, 46), Могилевский, Корян, Пономаренко, Кацаев (Гаврюк, 77), Семочко, Бендзь, Аверьянов (Мавлетдинов, 60), Романович.

Хозяева в первые двадцать минут владели преимуществом, но пропустили в контратаке приморцев. На 22-ой минуте Руслан КОРЯН зацепился за мяч на левом фланге, скинул Алексею АВЕРЬЯНОВУ, тот сместился ближе к центру и шикарным обводящим ударом открыл счет!

На 29-ой минуте голкипера хозяев Александра АГАПОВА заменил Максим КАБАНОВ. А уже черед две минуты отличился легионер хабаровчан Натан ДЖУНИОР.

Во втором тайме "Луч-Энергия" не только выравнял игру, но и был близок к победе.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".