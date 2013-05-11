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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" рискует остаться без первого дивизиона

11 Мая 2013, 09:00 | Владивосток

"Луч-Энергия", сгоняв в Новосибирске с местной "Сибирью-2" нулевую ничью, серьезно осложнил выполнение задачи по возвращению в первый дивизион.

Все дело в том, что ближайший преследователь желто-синих ФК "Чита", как и прогнозировал ZRPRESS.RU, получил два дополнительных очка за техническую победу в домашнем матче 24-го тура с "Сахалином", который завершился вничью со счетом 0:0. Из-за отсутствия на поле молодого футболиста (игрок гостей ЯНОВСКИЙ был удален на 58-ой минуте) результат матча был аннулирован, и "Чите" была присуждена техническая победа (3:0), а "Сахалину" - техническое поражение (0:3). Таким образом, читинцы пополнили свой очковый багаж двумя очками.

После ничьей в Новосибирске "Луч-Энергия" сохранил первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. У "Читы" на одно очко меньше, но матч в запасе и преимущество в очном противостоянии с приморцами по результатам личных встреч.

Другие матчи тура:

"Байкал" Иркутск - "Якутия" Якутск - 1:2 (1:1)

"Смена" Комсомольск-на-Амуре - "Динамо" Барнаул - 0:0

"Амур-2010" Благовещенск - "Иртыш" Омск - 3:1 (0:1)

"Сибиряк" Братск - "Сахалин" Южно-Сахалинск - 0:1 (0:1)

Следующую игру в чемпионате "Луч-Энергия" проведет 12 мая в Братске против местного "Cибиряка".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.fcle.ru

 

 

 

 

 

Автор: Олег Клименко
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Комментарии

  • Псевдоним13:50, 11.05.2013#

    А Лучу и нечего делать в первом дивизионе. Уровень игры и, главное, самоотдачи в каждом матче, у игроков Читы выше, следовательно они(читинцы)и должны играть в пердиве. Такова объективность!

  • Володя18:13, 11.05.2013#

    Ещё Павлов, почувствовав отношение властей к футболу, ушёл и команды не стало, нет ни игроков своих, ни тренераквалифицированного со всего края не нашлось, а Емельяновне тянет на должности главного тренера и работает как получится. А если, по случаю, и окажется "Луч" в 1-м дивизионе то перспектив с такой игрой никаких, только ибороться за выживание.

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