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Серия любительских регат "Гонка под парусом" открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017

11 Апреля 2017, 14:59 | Владивосток
Принять участие сможет любой желающий, даже без специальной подготовки и опыта хождения в море
 
На всех парусах идет подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
 

 
В этом году вместе с началом Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под Парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.В
 
Запись на гонку уже открыта по телефону 8-914-968-41-49.
 
Организаторы так же сообщают, что в Vladivostok Boat Show пройдет фестиваль водных видов спорта. В программе фестиваля любительские соревнования, в которых так же может принять участие любой желающий на аутрингерах и sup-досках.
 
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
 

 
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
 

 
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Vladivostok Boat Show - это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.
 
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: яхт-клуб  яхта  регата  катер  бот-шоу  спорт 



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