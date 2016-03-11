Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" проиграл в Москве "Спартаку-2"
Поражение со счетом 1:2 серьезно уменьшает шансы приморцев остаться в ФНЛ
"Луч-Энергия" в первом матче после возобновления первенства ФНЛ уступил в Москве "Спартаку-2" со счетом 1:2.
"Луч-Энергия" (Владивосток): Котляров, Кирисов, Грицаенко, Гузь, Пискунов, Ребко (Пономаренко, 78), Семакин, Кабутов, Кортава (Столбовой, 56), Нивалду (Козлов, 83), Казанков (Гордиенко, 70).
Хозяева открыли счет на 27-ой минуте – пенальти за снос КУТИНА реализовал ОБУХОВ. Приморцы вернулись в игру благодаря ответному голу НИВАЛДО на 47-ой минуте. Однако под занавес матча красно-белых дожали гостей – на 81-ой минуте отличился ГУЛИЕВ. Приморцы пытались спасти матч и на последних секундах в атаку пошел даже вратарь, но слабое подобие навала закончилось ничем. Отметим, что ворота «Спартака-2» защищал ПЕСЬЯКОВ, второй вратарь основы в недавнем матче против ЦСКА.
Главный тренер ФК "Луч-Энергия" Сергей ПЕРЕДНЯ:
- Мы знали, что "Спартак" будет контролировать мяч, лезть вперед, и хотели сыграть до перерыва на "ноль". Но не дотерпели, совершив индивидуальную ошибку, которая привела к пенальти. После перерыва забили быстрый мяч, могли сразу же отличиться еще, но вместо этого получили в концовке. Чего не хватило? Исполнительского мастерства.
После этого матча в активе "Луча-Энергия" осталось 25 очков, "Спартак-2" набрал 41 очко.
Напомним, что в матче первого круга 17 августа во Владивостоке соперники разошлись миром - 1:1.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ФК "Спартак".
Новости тематики
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
Новости раздела
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"