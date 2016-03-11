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"Луч-Энергия" проиграл в Москве "Спартаку-2"

11 Марта 2016, 22:59 | Владивосток

Поражение со счетом 1:2 серьезно уменьшает шансы приморцев остаться в ФНЛ

"Луч-Энергия" в первом матче после возобновления первенства ФНЛ уступил в Москве "Спартаку-2" со счетом 1:2.

"Луч-Энергия" (Владивосток): Котляров, Кирисов, Грицаенко, Гузь, Пискунов, Ребко (Пономаренко, 78), Семакин, Кабутов, Кортава (Столбовой, 56), Нивалду (Козлов, 83), Казанков (Гордиенко, 70).

Хозяева открыли счет на 27-ой минуте – пенальти за снос КУТИНА реализовал ОБУХОВ. Приморцы вернулись в игру благодаря ответному голу НИВАЛДО на 47-ой минуте. Однако под занавес матча красно-белых дожали гостей – на 81-ой минуте отличился ГУЛИЕВ. Приморцы пытались спасти матч и на последних секундах в атаку пошел даже вратарь, но слабое подобие навала закончилось ничем. Отметим, что ворота «Спартака-2» защищал ПЕСЬЯКОВ, второй вратарь основы в недавнем матче против ЦСКА.

Главный тренер ФК "Луч-Энергия" Сергей ПЕРЕДНЯ:

- Мы знали, что "Спартак" будет контролировать мяч, лезть вперед, и хотели сыграть до перерыва на "ноль". Но не дотерпели, совершив индивидуальную ошибку, которая привела к пенальти. После перерыва забили быстрый мяч, могли сразу же отличиться еще, но вместо этого получили в концовке. Чего не хватило? Исполнительского мастерства.

После этого матча в  активе "Луча-Энергия" осталось 25 очков, "Спартак-2" набрал 41 очко.

Напомним, что в матче первого круга 17 августа во Владивостоке соперники разошлись миром - 1:1.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФК "Спартак".

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  "луч-энергия" 



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