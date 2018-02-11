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"Луч-Энергия" сыграл вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ

11 Февраля 2018, 09:21 | Владивосток

 

В составе приморской команды появились шесть новичков

Кубок ФНЛ. 10 февраля. Кипр. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Мордовия» (Саранск) – 2:2 (1:1) Голы: Бажев (2), Мязин (65) – Кренделев (43), Лукьянов (85).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Цуканов (Насадюк, 46), Таказов, Тихий, Болжевич (Марущак, 33), Павленко, Фомин, Пономаренко (Дзахов, 66), Столбовой (Мязин, 42), Гордиенко (Хлебородов, 82; Макарчук, 89), Бажев (Маляка, 46).

«Мордовия»: Шебанов, Сабитов (Юуспов, 46), Шоркин (Багаев, 46), Лебедев (Стрелов, 46), Деревягин (Николаев, 46), Астафьев (Шлеермахер, 60), Кренделев (Навлетов, 46), Ваганов (Зюзин, 46), Жестков (Ларинов, 44), Мухаметшин (Ермаков, 83), Маркин (Лукьянов, 46).

Предупреждения: Пономаренко (11), Насадюк (66), Гордиенко (74) – Лебедев (25). Удаление: Насадюк (84).

В стартовом составе «Луча-Энергия» появились сразу пять новобранцев, в том числе уже выступавший за приморцев Иван СТОЛБОВОЙ. Подопечные Александра ГРИГОРЯНА открыли счет на второй минуте матча - Столбовой отобрал мяч, БАЖЕВ подхватил и «положил» мяч точно в дальний угол ворот ШЕБАНОВА. Оба гола приморцы пропустили со стандартов, а защитник НАСАДЮК досрочно покинул поле за две желтые карточки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: "луч-энергия"  футбол  александр григорян 



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