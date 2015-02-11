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Цены на спортивный лед во Владивостоке взял под контроль президентский фронт

11 Февраля 2015, 12:03 | Владивосток

Приморский региональный штаб Общероссийского народного фронта в ходе проведения мониторинга в рамках рабочей группы «Социальная справедливость» установил, что в начале 2015 года цены на занятия детей «ледовыми» видами спорта в столице Приморья выросли почти в два раза. Наиболее показательным стало увеличение цен на посещение детских секций и клубов фигурного катания и хоккея. Напомним, поводом для проверки стали публикации в деловой газете "Золотой Рог" - Во Владивостоке зимой разгорелся скандал с ценами на лед и В Приморском крае подняли цены даже на лед.

К примеру, спортивный клуб «Полюс» с начала года поднял цены на 80% (!), что вызвало массовое недовольство родителей, которым теперь приходится платить за одного ребенка до 5000 рублей в месяц и выше за посещение катка вместо установленных ранее 2500-3000 рублей, что могут позволить себе далеко не все родители. Многие родители из-за данной проблемы уже начали подавать обращения в органы власти, негативные отклики появились в региональных СМИ, ряд семей владивостокцев уже был вынужден отказаться от участия детей в секциях фигурного катания и хоккея. Основной причиной взрывного роста цен на «ледяные» секции  называлось отсутствие субсидий из краевого бюджета подобным учреждениям, из-за чего спорткомплексы были вынуждены переложить финансовое бремя на плечи родителей юных спортсменов.

Приморский региональный штаб ОНФ оперативно запросил в администрации Приморского края информацию о ситуации, связанной с поддержкой подобных учреждений. Установлено, что в действительности субсидии выделяются, хотя и в меньшем объеме, чем запросили сами спортивные учреждения. К примеру, тот же спортивный клуб «Полюс» получил в 2014 году свыше 10 миллионов рублей ассигнований из регионального бюджета.

Как сообщили краевые власти, в 2015 году субсидии планируется выделять в объемах 2014 года, более того, в связи с обращением ОНФ рассматривается вопрос об открытии детских секций на базе спортивного комплекса «Фетисов-Арена». После вмешательства ОНФ краевыми властями начата работа по нормализации сложившейся ситуации, в настоящее время ведется корректировка бюджетных ассигнований на подобные нужды, которую планируется провести до 1 марта. Это, соответственно, должно повлечь уменьшение стоимости абонементов в «ледовые» группы для детей, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Как сообщил представитель рабочей группы «Социальная справедливость» при Приморском штабе ОНФ Валентин Лабонин, в настоящее время указанный вопрос находится на контроле. Общероссийский народный фронт пристально следит за ситуацией, и если в ближайшее время она не изменится в лучшую сторону, то «фронтовики» будут добиваться решения этого вопроса через ФАС, органы прокуратуры и иные уполномоченные органы. «В конечном итоге речь не о деньгах, вопрос стоит ни больше ни меньше чем о здоровье приморских детей, их полноценном развитии и здоровой занятости во внеучебное время» - отметил Валентин Леонидович.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: проверки  цены  ОНФ  прокуратура  спорт  приморье 



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