Во Владивостоке сыграли в го по-крупному

Житель Благовещенска переиграл приморцев на владивостокском «поле».

Во Владивостоке прошел турнир по игре го на кубок Генерального консула Японии. Организаторами мероприятия выступали соответственно Генконсульство Японии и «Восточный клуб игры в го».

Игра Го - так же известная в Китае как Вэйци, а в Корее Падук, имеет весьма интересную и весьма продолжительную историю. Возникла игра в Китае в качестве традиционной стратегической игры, а позже получила распространение на всей территории Восточной Азии. Сейчас же эта игра известна по всему миру, и является одной из самых захватывающих настольных игр. По среднему количеству игроков безоговорочным лидером является Южная Корея, где игроков более 9 млн человек, в Японии - 3 млн, а в России - пока 80 тыс. человек.

В го играют на прямоугольном поле, называемом «гобан», расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Так же для игры необходимы «камни» - специальные фишки черного и белого цветов. И неотъемлемый набор инвентаря завершают «чаши» - это сосуды с крышками для хранения камней до игры, а во время партии игроки складывают в них захваченные фишки противника.

Цель игры - огородить фишками своего цвета большую территорию чем противник. На первый взгляд может показаться, что цель и правила довольно просты, но стиль и тактика игры невероятно сложны и интересны. По сути, являющиеся стратегической, сродни таким играм, как шахматы, сёги и шашки, а по количеству позиций и партий далеко превосходит их.

Кстати, В Россию го попало из Японии в конце 19-начале 20 веков, но в то время не получила должного распространения. Сейчас в России наряду с многочисленными региональными федерациями по игре в го, действует и Российская федерация го.

«Всегда любил пошевелить мозгами, но именно го дает ту свободу самовыражения, которую я хотел. В шахматах все довольно узко, творческий подход к решению проблемы возможен, но только на самых первых порах. В го дана полная свобода действий», - заверил корреспондента «ЗР» обладатель третьего дана по игре в го, президент «Восточного клуба по игре в Го» Андрей АРХАРОВ.

«Я давно увлекаюсь культурой Японии. Я была знакома с человеком, который занимался разными видами боевых искусств и в целом японской культурой. В свое время я с ним общалась, собственно он мне и показал игру. Рассказал правила. Чуть позже я узнала, что у нас в городе есть клуб», - сообщила вице-президент «Восточного клуба по игре в го» Ирина ЛЯХОВА.

На турнире присутствовали не только игроки из «Восточного клуба по игре в Го», но и представители других городов: Биробиджана, Находки, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска.

Открывал турнир Генеральный консул Японии г-н Хироюки Сузуки. В своей приветственной речи, он подчеркнул не только значимость и распространение игры, но и так же выразил благодарность от лица Японии, всем приморцам за помощь и поддержку при аварии на Фукусиме.

На ряду с обязательной турнирной частью у гостей и всех желающих была возможность научиться простейшим партиям и азам игры у преподавателей «Восточного клуба по игре в Го».

Победителем 9-го турнира на кубок Генерального консула Японии во Владивостоке, стал представитель Благовещенска Сергей КИМ. Победе он был безоговорочно рад, поскольку очень нервничал до начала финальной партии. Но войдя в игру, сразу захватил инициативу в свои руки и победил.

Елена ХЛОЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.