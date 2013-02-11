www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке сыграли в го по-крупному

11 Февраля 2013, 15:25 | Владивосток

Житель Благовещенска переиграл приморцев на владивостокском «поле».

Во Владивостоке прошел турнир по игре го на кубок Генерального консула Японии. Организаторами мероприятия выступали соответственно Генконсульство Японии и «Восточный клуб игры в го».

Игра Го - так же известная в Китае как Вэйци, а в Корее Падук, имеет весьма интересную и весьма продолжительную историю. Возникла игра в Китае в качестве традиционной стратегической игры, а позже получила распространение на всей территории Восточной Азии. Сейчас же эта игра известна по всему миру, и является одной из самых захватывающих настольных игр. По среднему количеству игроков безоговорочным лидером является Южная Корея, где игроков более 9 млн человек, в Японии - 3 млн, а в России - пока 80 тыс. человек.

В го играют на прямоугольном поле, называемом «гобан», расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Так же для игры необходимы «камни» - специальные фишки черного и белого цветов. И неотъемлемый набор инвентаря завершают «чаши» - это сосуды с крышками для хранения камней до игры, а во время партии игроки складывают в них захваченные фишки противника.

Цель игры - огородить фишками своего цвета большую территорию чем противник. На первый взгляд может показаться, что цель и правила довольно просты, но стиль и тактика игры невероятно сложны и интересны. По сути, являющиеся стратегической, сродни таким играм, как шахматы, сёги и шашки, а по количеству позиций и партий далеко превосходит их.

Кстати, В Россию го попало из Японии в конце 19-начале 20 веков, но в то время не получила должного распространения. Сейчас в России наряду с многочисленными региональными федерациями по игре в го, действует и Российская федерация го.

«Всегда любил пошевелить мозгами, но именно го дает ту свободу самовыражения, которую я хотел. В шахматах все довольно узко, творческий подход к решению проблемы возможен, но только на самых первых порах. В го дана полная свобода действий», - заверил корреспондента «ЗР» обладатель третьего дана по игре в го, президент «Восточного клуба по игре в Го» Андрей АРХАРОВ.

«Я давно увлекаюсь культурой Японии. Я была знакома с человеком, который занимался разными видами боевых искусств и в целом японской культурой. В свое время я с ним общалась, собственно он мне и показал игру. Рассказал правила. Чуть позже я узнала, что у нас в городе есть клуб», - сообщила вице-президент «Восточного клуба по игре в го» Ирина ЛЯХОВА.

На турнире присутствовали не только игроки из «Восточного клуба по игре в Го», но и представители других городов: Биробиджана, Находки, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска.

Открывал турнир Генеральный консул Японии г-н Хироюки Сузуки. В своей приветственной речи, он подчеркнул не только значимость и распространение игры, но и так же выразил благодарность от лица Японии, всем приморцам за помощь и поддержку при аварии на Фукусиме.

На ряду с обязательной турнирной частью у гостей и всех желающих была возможность научиться простейшим партиям и азам игры у преподавателей «Восточного клуба по игре в Го».

Победителем 9-го турнира на кубок Генерального консула Японии во Владивостоке, стал представитель Благовещенска Сергей КИМ. Победе он был безоговорочно рад, поскольку очень нервничал до начала финальной партии. Но войдя в игру, сразу захватил инициативу в свои руки и победил.

 

Елена ХЛОЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Игра Го  Япония 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Vika02:37, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru