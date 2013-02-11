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Трое пловцов из ДВФУ представят Приморье на Кубке России
Открытый Кубок Приморского края по плаванию завершился в стенах спорткомплекса «Олимпиец» 8 февраля.
На соревнования, которые идут в зачет первого этапа Кубка России, съехались не только приморские спортсмены, но и пловцы со всего Дальнего Востока, а также из Забайкальского края и Бурятии. Всего в турнире приняли участие 266 человек. Несмотря на то, что на соревновании встретились сильные команды, приморцам удалось показать очень достойные результаты.
По условиям соревнований победители заплывов, проплывшие свои дистанции в соответствии с нормативами мастеров спорта, практически становились финалистами Кубка России. В итоге путевки в финал одного из важнейших всероссийских турниров завоевали трое владивостокских спортсменов: Александра Перепелица, Ольга Аракчеева и Валерий Говако. Все они – студенты ДВФУ.
Стоит отметить, что приморская команда одержала победы сразу в четырех эстафетах. Главными соперниками наших пловцов, традиционно, были хабаровчане. Также в этом году, по оценкам жюри, очень сильными оказались спортсмены из Камчатского края. Тем не менее, все это не помешало показать приморцам впечатляющие результаты, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Газета "золотой Рог", Владивосток.
Фото с сайта ДВФУ.
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