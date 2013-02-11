www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Трое пловцов из ДВФУ представят Приморье на Кубке России

11 Февраля 2013, 15:16 | Владивосток

Открытый Кубок Приморского края по плаванию завершился в стенах спорткомплекса «Олимпиец» 8 февраля.

На соревнования, которые идут в зачет первого этапа Кубка России, съехались не только приморские спортсмены, но и пловцы со всего Дальнего Востока, а также из Забайкальского края и Бурятии. Всего в турнире приняли участие 266 человек. Несмотря на то, что на соревновании встретились сильные команды, приморцам  удалось показать очень достойные результаты.

По условиям соревнований победители заплывов, проплывшие свои дистанции в соответствии с нормативами мастеров спорта, практически становились финалистами Кубка России. В итоге путевки в финал одного из важнейших всероссийских турниров  завоевали трое владивостокских спортсменов: Александра Перепелица, Ольга Аракчеева и Валерий Говако. Все они – студенты ДВФУ.

Стоит отметить, что приморская команда одержала победы сразу в четырех эстафетах. Главными соперниками наших пловцов, традиционно, были хабаровчане. Также в этом году, по оценкам жюри, очень сильными оказались спортсмены из Камчатского края. Тем не менее, все это не помешало показать приморцам впечатляющие результаты, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Газета "золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта ДВФУ.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  пловцы  Кубок России 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Vika02:37, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru