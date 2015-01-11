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Хоккей: "Адмирал" обыграл "Югру"
"Моряки" продолжили победную серию до трех побед
10 января. Ханты-Мансийск. "Югра" (Ханты-Мансийск) - "Адмирал" (Владивосток) 3:6 (1:2, 2:3, 0:1).
0:1 – Ушенин (Ушенин) – 01:18.
1:1 – Гусев (Мамкин) – 05:16.
1:2 – Ушенин (Горшков, Земченок) – 18:51 (5x4).
2:2 – Максвелл (Булянский) – 20:48.
3:2 – Максвелл (Ларсен, Меларт) – 25:06.
3:3 – Горшков (Осипов, Глазков) – 29:57.
3:4 – Макаров (Лисин) – 33:12.
3:5 – Бергфорс (Сигарев, Кузьмин) – 39:49.
3:6 – Ванделль – 44:03.
Вратари: Браст, Горячевских – Проскуряков.
Броски: 30 (10-12-8) – 25 (10-13-2).
Вбрасывания: 36 (15-12-9) – 28 (9-9-10).
Штраф: 6 (4-2-0) – 6 (2-2-2).
"Адмирал" переиграл "Югру" в каждом из трех игровых отрезков. В начале встречи команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Владислава УШЕНИНА ответил Никита ГУСЕВ, но в концовке первого периода уже Вячеслав УШЕНИН вывел приморцев вперед.
В начале второго игрового отрезка Бен МАКСВЕЛЛ оформил дубль и сделал счет 3:2 в пользу "Югры", однако в оставшееся время забивала только наша команда. После четвертого пропущенного гола хозяева заменили вратаря, но Степан ГОРЯЧЕВСКИХ пропустил дважды. "Адмирал" вернул долг "Югре" за декабрьское поражение во Владивостоке и вплотную подобрался к кубковой восьмерке, набрав, как и "Автомобилист", 53 очка при двух матчах в запасе.
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер ХК "Адмирал":
– Ребята молодцы. У нас идет борьба за попадание в плей-офф не только между нашими командами, там есть еще "Трактор", "Лада", "Автомобилист". Естественно настраивались, чтобы хорошо сыграть. Собрались сегодня, и добились победы. Да, минут 10 второго периода вышли, и почему то остановились. Хорошо, что соперник не забил больше двух шайб, а так всех с победой.
Дмитрий ЮШКЕВИЧ, главный тренер ХК "Югра":
– Про это поражение можно много говорить, приводить объективные и субъективные причины. Но все равно, в конце игры важно кто больше хочет победить. Сегодня "Адмирал" хотел намного больше, чем мы. В концовке, уже при счете 6:3, когда мы бросали по пустым воротам, у них там паренек под шайбу прыгнул (Ян КОЛАРЖ) и достал ее лучше любого футбольного вратаря. Для меня после этого момента уже было точно понятно, почему мы сегодня уступаем. Как говорится, картина маслом.
Ближайшие две игры "Адмирал" проведет в Челябинске и Тольятти против прямых конкурентов за выход в плей-офф "Трактора" и "Лады".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ХК "Адмирал".
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