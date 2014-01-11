ФУТБОЛ: В "Луч-Энергия" может вернуться Джонатан Беэ

Клуб из Владивостока начал подготовку к сезону в Турции. Первый сбор желто-синих продлится до 31 января, затем последует турнир на Кубок ФНЛ и сбор в Гонконге.

В Турции находятся вратари Александр КОТЛЯРОВ, Александр ДОВБНЯ, Артем ШТАНЬКО и юный Владимир ЗАМОРОКА. Полевые игроки: Павел МОГИЛЕВСКИЙ, Анатолий РОМАНОВИЧ, Сергей БЕНДЗЬ, Михаил СОЛОВЕЙ, Дмитрий СЕМОЧКО, Денис КЛОПКОВ, Сергей ПОНОМАРЕНКО, Дмитрий КУДРЯШОВ, Руслан КОРЯН, Адлан КАЦАЕВ, Владимир РОМАНЕНКО, Ринат МАВЛЕТДИНОВ, Илья МИХАЛЕВ, Денис СЕЛИЩЕВ, Даниил ГРИДНЕВ, Вячеслав КРЕНДЕЛЕВ, а также потенциальные новички. Гурам ТЕТРАШВИЛИ продолжается восстанавливаться после травмы, а новичок Владимир ПОНОМАРЕВ по семейным обстоятельствам подъедет на сбор позднее, сообщает официальный сайт клуба.

По сведениям ZRPRESS.ru, среди вариантов усиления атакующей линии рассматривается и нападающий Джонатан БЕЭ, уже выступавший за клуб из Владивостока в конце 2011 года. В дебютном для себя матче с хабаровским "СКА-Энергия" Джонатан забил гол, после чего получил вторую желтую карточку, приведшую к удалению. 24-летний француз ивуарийского происхождения выходил в стартовом составе "Луча-Энергия" в семи матчах.

До приезда в Россию выступал за немецкий "Гамбург", французские "Генгам", "Касси Карну" и "Ле Ман". После ухода из "Луча-Энергия" Джонатан отправился в "Мордовию", а последние год провел в чемпионате Таиланда.

В клубе официально не подтверждают информацию об интересе к Беэ. По сведениям ZRPRESS.ru, игрок такого уровня может быть интересен "Лучу-Энергия" только в том случае, если перед командой будет поставлена задача побороться за выход в премьер-лигу. В противном случае тратить большие деньги на легионера никто не будет.

Также на сборе с "Лучом-Энегия" находится 21-летний защитник Тимур ТЕБЕРДИЕВ из "Машука-КМВ", до того выступавший за молодежный состав "Спартака-Нальчик".

Тем временем главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН дал интервью пресс-службе клуба.

- Александр Витальевич, первый вопрос - как провели отпуск, удалось ли отдохнуть, отвлечься от футбольных мыслей?

- Пытался отдохнуть, но за много лет работы я с семьей ни разу не выехал в жаркие страны по одной простой причине - мои дочки и жена боятся летать на самолетах. Отпуск проторчали дома, но мне нужно было сделать первый "заход", чтобы завезти их во Владивосток. Я для себя точно решил, что без семьи на Дальнем Востоке работать больше не буду. За эти 2,5 года понял: либо я их привезу, либо такие мучения не нужны. Я живу и работаю ради семьи, для семьи и думаю, что они уже с лета будут со мной во Владивостоке.

- Первый сбор планировался в Кисловодске, но затем был перенесен в Турцию, повлияли климатические факторы?

- Кисловодск соответствовал всем нашим первоначальным требованиям, но ранняя зима внесла свои коррективы: сделала запланированную работу неэффективной. Меня интересует качество полей. Факт в том, что на протяжении нескольких лет я футболистов готовлю на футбольном поле, не используя даже на этапе начальной подготовки неспецифичную беговую работу. Мне достаточно травяного газона, чтобы подготовить игроков и функционально и тактически. Для меня вообще никогда не было разграничения в подготовке - все: и тактика, и "физика", и "психология" идет в комплексе, но на определенном промежутке времени приоритет отдается чему-то более необходимому.

- Команда сделала два серьезных приобретения, подписав контракты с защитниками Владимиром Пономаревым и Сергеем Бендзем, можете раскрыть другие планы селекции?

- Ждем форварда Евгения САВИНА. Если он подъедет, может возьмем паузу. Следующим приоритетным направлением будет еще один нападающий. Еще неспроста на сбор взяли целую группу молодых игроков - тот же Тимур Тебердиев парень с потенциалом. Думаю, кого-то из молодежи мы в состав "зацепим". Я реально понимаю, что у нас есть определенные средства, но есть еще и здравый смысл: стоит кардинально менять состав?

- Связи с банкротством и снятием с первенства "Спартака" из Нальчика дальнейшие планы будут меняться?

- Планы поменялись, теперь слово адаптация уже неактуально. На Востоке готовиться уже нецелесообразно, потому что после игры 9-го марта с "Балтикой" нам предстоит длительная пауза и игры на Западе. Хотя вопрос акклиматизации после перелетов никуда не ушел. Понимаем, что нам придется играть в домашних матчах на третий день. Какой опыт мы должны были извлечь по ходу сезона - надо доукрепить состав, усилить линию нападения - эти два фактора позволят нам играть в родных стенах более эффективно. Что касается подготовки к сезону, то игроков ждут ежедневные двухразовые тренировки, плюс на вторую часть сбора запланированы четыре контрольных матча.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.