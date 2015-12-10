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Назаров во Владивостоке удержался от повторения шоу

10 Декабря 2015, 22:23 | Владивосток

«Адмирал» обыграл «Барыс» 4:2

10 декабря. Владивосток, КСК «Фетисов Арена», 5 тыс. зрителей.  «Адмирал» (Владивосток) –  «Барыс» (Астана) 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

1:0 – Саюстов (Земченок) – 16:58.
2:0 – Бут (Горшков) – 28:56 (5x3).
3:0 – Угаров (Рафиков) – 33:14 (5x4).
3:1 – Бойд (Боченски, Доус) – 40:26.
3:2 – Доус (Даллмэн, Ландин) – 48:37 (5x4).
4:2 – Дугин (Угаров, Блам) – 59:42 (en).

Вратари: Налимов – Лацо.

Броски: 35 (12-14-9) – 30 (13-6-11).

Штраф: 8 (2-2-4) – 14 (2-8-4).

«Адмирал» великолепно провел первые два периода, но, и это уже становится традицией в домашних матчах, позволили гостям включиться в погоню. Главный тренер «Барыса» Андрей НАЗАРОВ, от которого трибуны ждали очередного шоу, расходовал эмоции прежде всего на своих игроков в присущей ему форме с непечатными выражениями.

Андрей Назаров, главный тренер ХК «Барыс»:

- Поздравляю коллегу с победой. Проспали начало матча, включились поздно. Надо так играть с самого начала, тогда будет результат. Готовимся к следующей игре.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- У нас третья игра уже похожая: сначала добиваемся результата, ведем 2:0, 3:0, а потом сбавляем. Я не раз говорил, команда у нас молодая, хотим еще больше забить, когда, порой, надо просто не пропустить. В этом плане уйма потенциала еще. Хороший второй период провели. Здорово, что забили в большинстве – это наша проблема. Значит, труды на тренировках дают плоды. Спасибо ребятам, что в третьем периоде, когда стало очень тяжело, выстояли. Ложились под шайбу, бились, не жалея себя, когда долго не могли смениться в концовке. До следующей игры меньше суток – надо восстановиться. Игра будет важная. Идем рядом в таблице, очки нужны обеим командам. Уверен, игра получится такая же напряженная (пресс-служба "Адмирала").   

«Амур» в Хабаровске обыграл «Авангард» 2:0. Это уже четверта победа подопечных Андрея НИКОЛИШИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК "Адмирал".

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей 



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