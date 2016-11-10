"Спартак-Приморье" продлил победную серию до трех матчей

Отличный матч провел разыгрывающий «Спартака» Андрей Матеюнас

10 ноября. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток, СК «Олимпиец». «Спартак-Приморье» - «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 90:80 (22:24, 25:14, 16:21, 27:21)

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 18 очков (12 передач), Ключников – 16, Кривошеев – 15, Ганькевич – 10, Бабайлов – 9, Агапов – 8.

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: Глазунов – 15, Караулов, Федюшин – по 11, Александров, Бревнов – по 10.

Хозяева по ходу матча имели проблемы с преодолением довольно вязкой защиты уральцев, но как всегда выручали точные трехочковые броски.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 19 ноября в Ижевске против местного «Купол-Родники».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"