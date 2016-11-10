Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" продлил победную серию до трех матчей
Отличный матч провел разыгрывающий «Спартака» Андрей Матеюнас
10 ноября. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток, СК «Олимпиец». «Спартак-Приморье» - «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 90:80 (22:24, 25:14, 16:21, 27:21)
«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 18 очков (12 передач), Ключников – 16, Кривошеев – 15, Ганькевич – 10, Бабайлов – 9, Агапов – 8.
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: Глазунов – 15, Караулов, Федюшин – по 11, Александров, Бревнов – по 10.
Хозяева по ходу матча имели проблемы с преодолением довольно вязкой защиты уральцев, но как всегда выручали точные трехочковые броски.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 19 ноября в Ижевске против местного «Купол-Родники».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК "Спартак-Приморье"
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию до трех матчей
- "Адмирал" обыграл в Минске "Динамо"
- Игроки "Луча-Энергия" остались без пропитания
- "Адмирал" призвал защитника сборной России
- Матч "Луча-Энергия" с "Кубанью" из-за непогоды отложили на три часа
- "Луч-Энергия" получил очередной транш на зарплату
- "Спартак-Приморье" проиграл в Иркутске "Иркуту"
- Исполнительный директор "Луча-Энергия" отстранен от футбола на полгода
- "Спартак-Приморье" бьет рекорды
- "Спартак-Приморье" начинает домашние игры матчем против армянского клуба с американцами в составе
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию до трех матчей
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- "Адмирал" обыграл в Минске "Динамо"
- Игроки "Луча-Энергия" остались без пропитания
- "Спартак-Приморье" обыграл одного из фаворитов
- "Адмирал" призвал защитника сборной России
- "Луч-Энергия" на снегу обыграл "Кубань"
- Матч "Луча-Энергия" с "Кубанью" из-за непогоды отложили на три часа
- "Луч-Энергия" получил право выступить в Кубке ФНЛ на Кипре
- "Спартак-Приморье" одержал первую победу на выезде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке