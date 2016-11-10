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Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
Приморская команда обыграла в Воронеже «Факел»
9 ноября. Первенство ФНЛ. Воронеж, Центральный стадион профсоюзов. «Факел» (Воронеж) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 0:1 (0:0). Гол: Пономаренко (60).
«Факел»: Саутин, Тихий, Иванов, Шахов, Багаев, Альшин (Мичуренков, 79), Трошечкин, Мурнин (к), Козлов (Рылов, 70), Болов, Бирюков (Саталкин, 72).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов (Голубев, 86), Коломыц, Грицаенко, Насадюк, Пискунов, Гриднев (Килин, 59), Белоногов (Носов, 46), Машнев, Пономаренко, Столбовой (Михалев, 78).
«Луч-Энергия» под руководством Константина ЕМЕЛЬЯНОВА продолжает бить рекорды, несмотря на долги по зарплате и премиальным. Наша команда потерпела всего одно поражение в десяти турах. На этот раз на выезде был повержен один из фаворитов первенства «Факел». Единственный год на счету защитника «Луча» Сергей ПОНОМАРЕНКО, впервые за последнее время отыгравшего полный матч. В то же время н поле не вышел Алексей РЕБКО, накануне матча выступивший с заявлением в СМИ о нерешенных проблемах с зарплатой.
Константин Емельянов, cтарший тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Мы сыграли в свою игру, как в свое время играем. В принципе, ребятам я очень благодарен. Они просто молодцы в последнее время. И по игре, и по результату. Выполняют все то, о чем мы договариваемся. Тяжелая игра была сегодня. Поле тяжелое, и соперник хороший. Мы, естественно, как всегда настраивались на этот матч. Мы договорились с ребятами - все те моменты, которые происходят вокруг, на поле мы забываем. Просто выполняем свою работу.
Павел ГУСЕВ, главный тренер ФК «Факел»:
- По своему содержанию, эта игра, пожалуй, худшая в сезоне. Играли мы сегодня с очень организованной командой, которая по ходу турнира сильно прибавила. Мы знали, по какой тактической схеме они будут играть – с пятью защитниками и тремя центральными полузащитниками. Что их сильное качество - это стандартные положения. Нацеливали ребят, чтобы вскрыть эту оборону, активно играя на флангах. К великому сожалению этого не было.
Остальные матчи тура:
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Динамо» (Москва) 0:1
«Сибирь» (Новосибирск) – «Тамбов» (Тамбов) 2:0
«Енисей» (Красноярск) – «Балтика» (Калининград) 2:1
«Тюмень» (Тюмень) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 1:0
«Мордовия» (Саранск) – «Тосно» (Тосно) 0:2
«Шинник» (Ярославль) – «Волгарь» (Астрахань) 1:1
«Химки» (Химки) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 0:0
«Кубань» (Краснодар) – «Спартак-2» (Москва) 5:2
«Сокол» (Саратов) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 2:1
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Факел"
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