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"Адмирал" остался без главного тренера
В Новосибирск команда из Владивостока отправится под руководством шведа Стиллмана
Руководство хоккейного клуба «Адмирал» приняло решение расстаться с главным тренером Александром АНДРИЕВСКИМ после провал в домашней серии. На предстоящий 12 октября матч в Новосибирске «моряков», расположившихся внизу турнирной таблицы «Востока», выведет швед Фредрик СТИЛЛМАН, сообщается на официальном сайте клуба из Владивостока.
Белорусский специалист Александр Андриевский возглавил «Адмирал» перед началом сезона-2015/16 и дважды выводил команду в плей-офф КХЛ, где приморцы оба раза уступили в первом раунде. В текущем регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» в 19 матчах потерпел 14 поражений и с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Стиллман в качестве игрока дважды выигрывал чемпионат мира, в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр. Стиллман закончил карьеру хоккеиста в 2001 году, а затем приступил к работе в шведском клубе ХВ-71, где занимал посты тренера и генерального менеджера. С 2015 года Стиллман входит в тренерский штаб «Адмирала».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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