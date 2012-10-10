Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лупи меня по-индийски
ВЛАДИВОСТОК, 10 октября, ZRPRESS. Ежегодно Генеральное консульство Индии во Владивостоке организует различные мероприятия, с помощью которых горожане имеют возможность познакомиться с увлекательной культурой этой далекой для России страны.
9 октября в театре «Андеграунд» прошло выступление группы бойцов, которая представляет древнее боевое искусство Индии Каларипаятту. Это мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией.
Зрителям были продемонстрированы различные виды техник данного боевого искусства. Открыли показательные выступления рукопашным сражением, которое считается первой ступенью на пути к мастерству Каларипаятту. Для обучения данной технике принимаются дети независимо от пола, старше пяти лет. На протяжении мероприятия в руках у бойцов появлялись ножи, клинки, мечи, сабли и палки различных размеров, а в завершении выступлений мастера продемонстрировали навыки владения особым гибким мечом, что считается высшей степенью мастерства, поскольку при неловком использовании данного вида оружия боец может лишить себя головы.
Зрительный зал замирал в те минуты, когда начинался бой. Особое впечатление мероприятие произвело на юных воспитанников школы боевых искусств.
«Я слышал о Каларипаятту поскольку интересуюсь боевыми искусствами различных стран, - рассказал один из ребят. - Но в живую это выглядит намного интереснее. Я бы хотел овладеть гибким мечом, поскольку это самый необычный вид оружия из представленных».
В преддверии выступления также прошла пресс-конференция с руководителями группы бойцов. Они рассказали об истории возникновения искусства Каларипаятту, его месте в Индийской культуре.
«Каларипаятту – это древнее боевое искусство Индии. Это весьма опасный и в то же время захватывающий способ ведения вооруженной битвы. Во время схватки может быть использован смертельный прием путем воздействия на определенные точки на человеческом теле, но Каларипаятту не преследует такой цели. Это искусство призвано помочь людям достигать душевного равновесия, гармонии с самим собой и окружающим миром»- говорит один из руководителей группы господин Сэм Виктор.
«Целью этого боевого искусства является развитие тела, а от тела - развитие разума и души человека во благо других людей. Многие мастера Каларипаятту владеют техниками массажей расслабления, различными способами излечения от боевых травм, - делится г-н Бабу Раджан - главный мастер группы. - Это искусство не преследует цели нападения, он служит для защиты. Ученик должен уметь предсказывать действия своего врага и использовать его силы против него самого. Из Каларапаятту вышли такие известные искусства, как кун-фу и дзюдо».
Елена Емельянова, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
Новости раздела
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Что теперь будет с рублем?