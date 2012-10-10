Лупи меня по-индийски

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября, ZRPRESS. Ежегодно Генеральное консульство Индии во Владивостоке организует различные мероприятия, с помощью которых горожане имеют возможность познакомиться с увлекательной культурой этой далекой для России страны.

9 октября в театре «Андеграунд» прошло выступление группы бойцов, которая представляет древнее боевое искусство Индии Каларипаятту. Это мероприятие приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией.

Зрителям были продемонстрированы различные виды техник данного боевого искусства. Открыли показательные выступления рукопашным сражением, которое считается первой ступенью на пути к мастерству Каларипаятту. Для обучения данной технике принимаются дети независимо от пола, старше пяти лет. На протяжении мероприятия в руках у бойцов появлялись ножи, клинки, мечи, сабли и палки различных размеров, а в завершении выступлений мастера продемонстрировали навыки владения особым гибким мечом, что считается высшей степенью мастерства, поскольку при неловком использовании данного вида оружия боец может лишить себя головы.

Зрительный зал замирал в те минуты, когда начинался бой. Особое впечатление мероприятие произвело на юных воспитанников школы боевых искусств.

«Я слышал о Каларипаятту поскольку интересуюсь боевыми искусствами различных стран, - рассказал один из ребят. - Но в живую это выглядит намного интереснее. Я бы хотел овладеть гибким мечом, поскольку это самый необычный вид оружия из представленных».

В преддверии выступления также прошла пресс-конференция с руководителями группы бойцов. Они рассказали об истории возникновения искусства Каларипаятту, его месте в Индийской культуре.

«Каларипаятту – это древнее боевое искусство Индии. Это весьма опасный и в то же время захватывающий способ ведения вооруженной битвы. Во время схватки может быть использован смертельный прием путем воздействия на определенные точки на человеческом теле, но Каларипаятту не преследует такой цели. Это искусство призвано помочь людям достигать душевного равновесия, гармонии с самим собой и окружающим миром»- говорит один из руководителей группы господин Сэм Виктор.

«Целью этого боевого искусства является развитие тела, а от тела - развитие разума и души человека во благо других людей. Многие мастера Каларипаятту владеют техниками массажей расслабления, различными способами излечения от боевых травм, - делится г-н Бабу Раджан - главный мастер группы. - Это искусство не преследует цели нападения, он служит для защиты. Ученик должен уметь предсказывать действия своего врага и использовать его силы против него самого. Из Каларапаятту вышли такие известные искусства, как кун-фу и дзюдо».

Елена Емельянова, "Золотой Рог".