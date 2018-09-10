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Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
«Моряки» открыли счет, но не дотерпели до конца
Хоккей. Континентальная хоккейная лига. 9 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец», 5 570 зрителей. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (Владивосток) 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
«Автомобилист» (0): Коварж; Лямин – Егоршев, Крикунов – Кучерявенко – Чесалин; Бодров – Мамкин, Доус – Да Коста – Голышев; Вишневский – Гуркин, Белоусов – Паре – Секстон; Валитов – Тимашов, Рассейкин – Попов – Литовченко.
«Адмирал» (8): Красоткин (2); Мищенко (4) – Антропов, Коньков – Вихарев – Бутузов; Таратунин – Угольников (2), Феоктистов – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Дьяков – Патрикеев, Глазачев – Мерескин – Воронин; Кармашков, Черников – Яковлев – Валуйский.
Голы:
0:1 В.Стрельцов (Мищенко, А.Стрельцов, 09:06)
1:1 Доус (Секстон, 52:02)
2:1 Голышев (Крикунов, Мамкин, 53:49)
Броски: 38 (12+13+13) – 16 (8+5+3)
«Адмирал», открывший счет в матче, не смог помешать «Автомобилисту» одержать четвертую победу подряд на домашней арене.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Игра получилась хорошая. Виден был настой ребят, была запредельная самоотдача. К сожалению, мы чуть-чуть не дотерпели. Поздравляю противника с победой, с хорошей игрой, на классе хорошо сыграли, активно вели игру до конца.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, главный тренер ХК «Автомобилист»:
- Сегодня нам противостоял очень упорный, очень правильно играющий соперник. «Адмирал» очень самоотверженно играет, выполняет игровое задание. Видна рука тренерского штаба. Играли дисциплинированно, очень напористо. Игра была очень тяжелой. Мы смотрели предыдущие матчи соперника, и во всех они выглядели на приличном уровне. Самоотдача запредельная. К сожалению, мы сегодня растранжирили большое количество моментов. Не могли забить, вратарь соперника здорово отыграл. Ну и в целом, команда соперника здорово играла в обороне. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, их участие в матче принесло нам победу, ребята верили в нее. Пришлось перейти на три пятерки. Забили все-таки голы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Автомобилист"
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