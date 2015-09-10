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Хоккей: "Адмиралу" не хватило газа против питерского СКА

10 Сентября 2015, 22:59 | Владивосток

«Моряки» без вариантов проиграли обладателю Кубка Гагарина

10 сентября. Владивосток, КСК «Фетисов Арена», 5,5 тыс. зрителей. «Адмирал»  (Владивосток) – «СКА» (Санкт-Петербург) 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

1:0 – Блам (Альшевский, Пеллетье) – 05:12.
1:1 – Дергачев (Рукавишников, Поникаровский) – 23:34.
1:2 – Кетов – 26:24.
1:3 – Шипачев (Белов, Бурдасов) – 36:21 (5x4).
1:4 – Кетов – 41:22.
1:5 – Бурдасов (Шипачев, Белов) – 49:36 (5x4).

Вратари: Налимов – Коскинен.

Броски: 23 (9-8-6) – 32 (5-12-15).

Штраф: 12 (2-4-6) – 10 (4-2-4).

«Адмирал» наступил на те же грабли, что и в предыдущем матче против «Спартака». «Моряки» имели достаточно моментов в первом периоде, но реализовали лишь один, а во втором тайме отдали контроль гостям. Только «Спартаку» банально не хватило мастерства, чтобы наказать хозяев, а армейцы на отыграли на классе. Плюс очередной ляп допустил вратарь НАЛИМОВ, несколько раз неудачно сыгравший на выходе. А вот КОСКИНЕН в противоположных воротах отстоял надежно.  

Андрей НАЗАРОВ, главный тренер ХК «СКА»:

- Игра вышла очень тяжелой, несмотря на счет. Очень сильный противник нам противостоял, что видно было по результатам и игре в предыдущих матчах «Адмирала». Где-то нам повезло, конечно. Уставшими мы вышли – все-таки выезд тяжелый. Однако везение к нам вернулось, если вспоминать первый гол. После него уверенность появилась, раскованность появилась. Теперь тяжелейший дальневосточный выезд позади – летим домой.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Играли мы до первого пропущенного гола. Поначалу были и моменты, и борьба, а потом все пропало. У нас большие претензии к нападающим – всего один гол забили. Надо было забивать второй, третий гол в первом периоде, ведь моменты создавали. Забей тогда, повернулось бы, возможно, все по-другому. А так курьезный гол все перевернул, после чего ноги и руки отказали, и мы побежали спасть Россию. Соперник этим и воспользовался, показав нам, как надо играть в таких случаях (пресс-служба ХК «Адмирал»).

«Амур» в Хабаровске проиграл «Спартаку» 1:2.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Адмирал».

Автор: Олег Клименко
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Комментарии

  • Псевдоним12:36, 11.09.2015#

    Позор!!! За что они получают такие деньги???

  • Псевдоним12:37, 11.09.2015#

    Бюджет полтора миллиарда, а играют как во дворе. Не позорьте приморский спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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