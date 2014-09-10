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Экипаж яхты из Приморья стал новым чемпионом России
Победителями чемпионата России в классе «Конрад 25Р», который проходил в Приморском крае, стал находкинский экипаж яхты «Артист» под командованием капитана Александра Папруги.
Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, Всероссийская регата «Кубок залива Петра Великого - 2014» - Чемпионат России в классе «Конрад 25Р» в этом году собрала около 500 участников и судей из 14 российских городов. Впервые участие в регате приняли спортсмены из Севастополя.
В течение 10 дней на старт выходили 63 яхты в 8 зачетных группах. Из них в 35 боролись за звание чемпиона России в классе «Конрад 25Р». Маршруты пяти гонок проходили в Амурском и Уссурийском заливах, через Дальневосточный государственный морской заповедник, общей протяженность около 500 миль.
По итогам соревнований, три призовых места в чемпионате России заняли приморские яхтсмены. Победителями стал экипаж яхты «Артист», 2-е место у яхты «Джайв» под командованием капитана Александра Некрасова и 3-е место - яхта «Поэт» с капитаном Георгием Назаровым.
Как отметил вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта и президент приморской краевой федерации Михаил Ермаков, регата прошла на высоком профессиональном уровне.
«Это показали и спортсмены, и судьи, и организаторы. Погода в большей степени благоволила. Великих штормов не было, пролетающие тучи с дождем переносились легко. Могу твердо сказать - очередной этап развития парусного спорта в России и Приморском крае мы завершили. И это не предел. Поздравляю всех!» - подвел итоги гонок Михаил Ермаков.
Отметим, что почетным гостем «Кубка» стал президент Всероссийской Федерации парусного спорта Владимир Силкин. Он принял участие в заключительной гонке регаты, прошедшей 6 сентября.
Также Владимир Силкин провел встречу с директорами парусных школ, тренерами по парусному спорту и ведущими спортсменами Дальнего Востока в яхт-клубе, где рассказал о проекте развития парусного спорта в России и создании трех центров подготовки молодежной сборной России в Сочи, Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Он подтвердил, что акватория Амурского залива станет центром подготовки национальной сборной команды по парусному спорту перед Олимпийскими Играми в Токио в 2020 году.
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