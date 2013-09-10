ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" не смог дома обыграть "Торпедо"

Уставшие от перелетов приморцы отдали инициативу москвичам, но бились со всех сил. В итоге на табло остались гореть нули. "Луч-Энергия" набрал 16 очков.

"Луч-Энергия": Штанько, Колычев, Могилевский (Кацаев, 46), Джиоев, Клопков, Гриднев, Кренделев, Кудряшов (Мавлетдинов, 67), Пономаренко, Романенко, Михалев (Тихоновецкий 46, Селищев, 84).

"Торпед": Конюхов, Тараканов, Багаев, Тесак, Кацалапов, Айдов, Свежов (Васильев, 85), Кулешов, Власов (Войнов, 76), Стеклов, Шевченко (Скепский, 76)

Предупреждения: Джиоев, 19, Гриднев, 76 – Айдов, 76

По словам главного тренера "Луча-Энергия" Александра ГРИГОРЯНА, он остался доволен самоотдачей игроков. По мнению ZRPRESS.RU, лучшим в составе хозяев был голкипер ШТАНЬКО, а вот вышедший на замену во втором тайме ГАРИН надежд уже в который раз не оправдал. Может прорвет на выезде? Следующий матч наша команда проведет 16 сентября в Туле против лидера первенства "Арсенала".

Кстати, выезд во Владивосток оказался для торпедовцев вдвойне испытанием – сломался автобус и до гостиницы команда добиралась пешком, а затем на стадион на такси. Что вызвало неудовольствие нового главного тренера автозаводцев Александра БОРОДЮКА.

Хабаровский СКА-Энергия на выезде уступил "Уфе" 0:2.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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