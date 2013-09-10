Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ХОККЕЙ: Владивостокский клуб "Адмирал" уступил "Сибири" 2:3
Выезд в Новосибирск оказался нулевым, на очереди Новокузнецк.
Первый гол "Адмирала" на счету Алексея УГАРОВА. "Сибирь" две из трех своих шайб забросила при численном неравенстве - Дмитрий КУГРЫШЕВ отличился в большинстве, Игорь ИГНАТУШКИН – в меньшинстве).
В конце матча приморцы едва не сравняли счетпришлось в концовке пережить несколько напряженных мгновений. За 3:45 до конца Феликс ШЮТЦ реализовал большинство и сократил отставание до минимума, после чего "Адмирал" пошел ва-банк, но замена вратаря на шестого полевого игрока успеха не принесла.
Хабаровский "Амур" уступил в Новокузнецке "Металлургу" 1:3.
11 сентября дальневосточники поменяются соперниками - "Адмирал" отправится в Новокузнецк, "Амур" – в Новосибирск.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото с сайта КХЛ.
Новости тематики
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
Новости раздела
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке