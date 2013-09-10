ХОККЕЙ: Владивостокский клуб "Адмирал" уступил "Сибири" 2:3

Выезд в Новосибирск оказался нулевым, на очереди Новокузнецк.

Первый гол "Адмирала" на счету Алексея УГАРОВА. "Сибирь" две из трех своих шайб забросила при численном неравенстве - Дмитрий КУГРЫШЕВ отличился в большинстве, Игорь ИГНАТУШКИН – в меньшинстве).

В конце матча приморцы едва не сравняли счетпришлось в концовке пережить несколько напряженных мгновений. За 3:45 до конца Феликс ШЮТЦ реализовал большинство и сократил отставание до минимума, после чего "Адмирал" пошел ва-банк, но замена вратаря на шестого полевого игрока успеха не принесла.

Хабаровский "Амур" уступил в Новокузнецке "Металлургу" 1:3.

11 сентября дальневосточники поменяются соперниками - "Адмирал" отправится в Новокузнецк, "Амур" – в Новосибирск.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта КХЛ.