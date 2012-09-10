Самые титулованные бойцы Якутии приедут во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября, ZRPRESS. 14 сентября в рамках программы чемпионата мира по аквабайку во Владивостоке состоится международный турнир по современному панкратиону. Площадка турнира - пляж Лотс ресторана «Круиз» в районе бухты Шамора. Внимание! Начало боёв перенесено на 18:00.

Взвешивание и пресс-конференция пройдет в ресторане «Круиз» в четверг, 13 сентября, начало в 12:00.

В составе гостей турнира сильнейшие бойцы из Республики Саха (Якутия), это Дмитрий Ушканов и Григорий Попов.

Дмитрий Ушканов (Вес: 70-73 кг. Рост: 175 см) Чемпион Кубка Мира по тайскому боксу 2000 IFMA, Чемпион России 2001, Вице чемпион мира 2001 WAKO, Интерконтинентальный чемпион 2001 WMC, Чемпион Кубка мира среди профессионалов 2003 (Тайланд), Чемпион USKBA World Championship 2004 (США), чемпион турниров по Грепплингу - Ванкувер, Канада, Победитель, участник международных турниров среди профессионалов и любителей по тайскому боксу в Тайланде, Малайзии, Канаде, Камбодже, Гонконге, США, России.

Григорий Попов (Вес: 63 кг. Рост: 173 см.)

Чемпион азиатского региона России-2006 WPKL, Чемпион России 2007, Чемпион Азии 2008-2009, Чемпион Евразии-2008-2009, Чемпион Азии-2010 WPKL, Победитель турниров в Таиланде 2005-2010. Провел 13 боев: побед - 12, нокаутом - 3, поражение - 1, ничьих - нет.

Хиксон Понтес (Бразилия; рост 170 см, вес 72кг)

Обладатель черного пояса по боевому джиу-джитсу. Хиксон уже приезжал в столицу Приморского края и принимал участие в турнире по Панкратиону на арене владивостокского цирка в ноябре 2011 года.

Ещё один гость - боец из страны восходящего солнца. Его имя на сегодняшний день держится в тайне, но это будет по-настоящему серьезный соперник. Ждем вас на Шаморе 14 сентября.

Турнир пройдет при поддержке Администрации города Владивостока.

Участниками соревнований станут прославленные бойцы из 4 стран мира: России, США, Бразилии и Японии. Российская Федерация будет представлена сильнейшими спортсменами из Владивостока, Южно-Сахалинска, Якутска и Хабаровска.

Продажа билетов по телефону: +7 (423) 299-10-21 и в кассе №2 владивостокского цирка, тел. +7 (423) 226-81-15.

«Золотой Рог».