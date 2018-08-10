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"Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
Победный бросок на счету капитана «моряков»
«Адмирал» одержал победу в первом из двух матчей против ЦСКА в Москве в серии буллитов. Практически полностью обновленная команда из Владивостока с учетом недавнего противостояния против «Амура» выглядит вполне боеспособно.
На первый матч с ЦСКА тренерский штаб «Адмирала» выставил практически тот же состав, что играл стартовую игру этого межсезонья против «Амура», за исключением двух игроков. Место МИСЮЛИ в четвертой паре обороны занял ТАРАТУНИН, 13-м нападающим был заявлен СИРОТКИН, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.
Матч начался с удаления в составе «моряков», которое армейцам реализовать не удалось. Вообще в стартовом отрезке по-настоящему голевых моментов было раз два и обчелся. Самый реальный шанс открыть счет на 10-й минуте упустил ГРИГОРЕНКО, в меньшинстве убежавший на рандеву с СЕРЕБРЯКОВЫМ, но наш голкипер оказался на высоте. Хозяева чаще атаковали, владели преимуществом, но голов болельщики так и не увидели. Приморцы самоотверженно играли в обороне, заблокировав шесть бросков.
Во втором периоде игра пошла более открытая, с обоюдными атаками, но до голов дело вновь не дошло, игроки обороны в этот вечер были настроены сделать свою работу на сто процентов.
В заключительном отрезке хозяева еще больше увеличили скорости, с удвоенной энергией набросились на ворота Серебрякова, но Никита не дрогнул, в итоге основное время матча закончилось со счетом 0:0. Овертайм регламентом встречи был не предусмотрен, а в серии штрафных бросков победу «морякам» принес капитан Константин ГЛАЗАЧЕВ.
9 августа. Москва. ЛДС ЦСКА. зрителей. ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
ЦСКА (4+2 к.ш.): Юханссон (Самойлов); Романов – Марченко, Попов – Шалунов (2) – Капризов; Пашнин – Макеев, Коростелев (2) – Карнаухов – Окулов; Науменков – Блажиевский, Телегин – Андронов – Толчинский; Талбек – Робинсон, Скотт – Вей – Григоренко, Ртищев.
«Адмирал» (8+2 к.ш.): Серебряков (Красоткин); Мищенко – Таталин, Коньков – Вихарев (4) – Бутузов; Дьяков – Угольников (2), Феоктистов – А. Стрельцов – В. Стрельцов; Козловский (2) – Антропов, Глазачев-к – Мерескин – Воронин; Патрикеев – Таратунин, Черников – Яковлев – Валуйский, Сироткин.
Голы:
0:1 Константин Глазачев (решающий буллит)
Броски в створ: 26 (8+7+11) – 15 (4+4+7)
Вбрасывания: 25 (11+6+8) – 19 (5+6+8)
Силовые приемы: 20 (3+11+6) – 20 (6+10+4)
Блокированные броски: 12 (0+6+6) – 8 (6+1+1)
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК ЦСКА
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