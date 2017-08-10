"Луч-Энергия" наконец-то прорвало

Команда из Владивостока обыграла на выезде «Тюмень» 2:1

Первенство ФНЛ по футболу. 7 тур. 9 августа. Тюмень, стадион «Геолог», 1,8 тыс. зрителей. «Тюмень» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 1:2 (0:2). Голы: Богатырев (90+, штрафной) – Килин (40), Гордиенко (45, с пенальти).

Тюмень»: Обухов, Шакуро, Гузь, Мурачев (Кучиев, 67), Маслов, Богатырёв, Пустозёров (Рябокобыленко, 46), Павленко (к) (Макоев, 46), Чудин, Ставпец (Шляпкин, 55), Чуканов.

«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак, Болжевич, Соблиров, Тихий, Фомин (Насадюк, 88), Гелоян (Макарчук, 90), Маляка, Килин (к) (Носов, 77), Гордиенко (Машнев, 70), Хлебородов.

«Луч-Энергия» обыграл в Тюмени аутсайдера первенства, для подопечных Константина ЕМЕЛЬБЯНОВА это всего вторая победа, но очень важная победа в семи стартовых турах.

В составе хозяев весь матч отыграл экс-защитник «Луча» Дмитрий ГУЗЬ.

Евгений МАСЛОВ, старший тренер ФК «Тюмень»:

- Итоги неутешительные. Первый тайм полностью провален. Неизвестно, с чем это связано. Во втором тайме на поле мыслей было мало, но присутствовало хоть какое-то желание.

Константин Емельянов, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Мы понимали, что нам будет очень тяжело здесь играть. Очки были нужны обеим командам. Перед этим туром «Тюмень» замыкала таблицу, а мы находились на предпоследнем месте. Встречались два раненых зверя. Мы очень хотели победить! Еще хотелось бы сыграть, в первую очередь, надежно в обороне. Потому что в последнее время совершали очень много грубых ошибок при игре в защите.

Я считаю, что по первому тайму мы очень надежно сыграли в обороне и воспользовались теми шансами, которые нам были предоставлены в атаке. После перерыва действовали по счету. Сопернику нечего было терять. Поэтому хозяева шли большими силами вперед. Мы достаточно надежно играли в обороне, где старались снимать и угловые, и штрафные. У нас были предпосылки забить третий мяч. Если бы это получилось, то смогли бы надежно закончить матч. Но оставить свои ворота сухими, к сожалению, не получилось из-за штрафного в концовке поединка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Тюмень»