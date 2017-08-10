Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" наконец-то прорвало
Команда из Владивостока обыграла на выезде «Тюмень» 2:1
Первенство ФНЛ по футболу. 7 тур. 9 августа. Тюмень, стадион «Геолог», 1,8 тыс. зрителей. «Тюмень» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 1:2 (0:2). Голы: Богатырев (90+, штрафной) – Килин (40), Гордиенко (45, с пенальти).
Тюмень»: Обухов, Шакуро, Гузь, Мурачев (Кучиев, 67), Маслов, Богатырёв, Пустозёров (Рябокобыленко, 46), Павленко (к) (Макоев, 46), Чудин, Ставпец (Шляпкин, 55), Чуканов.
«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак, Болжевич, Соблиров, Тихий, Фомин (Насадюк, 88), Гелоян (Макарчук, 90), Маляка, Килин (к) (Носов, 77), Гордиенко (Машнев, 70), Хлебородов.
«Луч-Энергия» обыграл в Тюмени аутсайдера первенства, для подопечных Константина ЕМЕЛЬБЯНОВА это всего вторая победа, но очень важная победа в семи стартовых турах.
В составе хозяев весь матч отыграл экс-защитник «Луча» Дмитрий ГУЗЬ.
Евгений МАСЛОВ, старший тренер ФК «Тюмень»:
- Итоги неутешительные. Первый тайм полностью провален. Неизвестно, с чем это связано. Во втором тайме на поле мыслей было мало, но присутствовало хоть какое-то желание.
Константин Емельянов, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Мы понимали, что нам будет очень тяжело здесь играть. Очки были нужны обеим командам. Перед этим туром «Тюмень» замыкала таблицу, а мы находились на предпоследнем месте. Встречались два раненых зверя. Мы очень хотели победить! Еще хотелось бы сыграть, в первую очередь, надежно в обороне. Потому что в последнее время совершали очень много грубых ошибок при игре в защите.
Я считаю, что по первому тайму мы очень надежно сыграли в обороне и воспользовались теми шансами, которые нам были предоставлены в атаке. После перерыва действовали по счету. Сопернику нечего было терять. Поэтому хозяева шли большими силами вперед. Мы достаточно надежно играли в обороне, где старались снимать и угловые, и штрафные. У нас были предпосылки забить третий мяч. Если бы это получилось, то смогли бы надежно закончить матч. Но оставить свои ворота сухими, к сожалению, не получилось из-за штрафного в концовке поединка.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Тюмень»
Новости тематики
- "Луч-Энергия" наконец-то прорвало
- "Луч-Энергия" сыграл вничью с "Шинником"
- "Луч-Энергия" начал с победы в противостоянии с "Волгарем"
- Еще один игрок "Луча-Энергия" перебрался в "Краснодар"
- Серия любительских регат "Гонка под парусом" открывает сезон на Vladivostok Boat Show 2017
- "Луч-Энергия" едва не выиграл в Калининграде
- "Спартак-Приморье" обыграл "Самару"
- "Луч-Энергия" отобрал очки у одного из фаворитов
- "Адмирал" дожал "Авангард" в овертайме
- "Луч-Энергия" продолжает штамповать победы в Турции
Новости раздела
- "Луч-Энергия" наконец-то прорвало
- Главный тренер "Луча-Энергия" пообещал сделать выводы после обидного домашнего поражения
- "Луч-Энергия" проиграл "Динамо" 1:2
- Cостав "Приморочки" пополнила доигровщица из "Сахалина"
- "Луч-Энергия" сыграл вничью с "Шинником"
- "Луч-Энергия" потерпел третье поражение в четырех матчах
- "Спартак-Приморье" начал "перезагрузку" с потери Ключникова и приобретения форварда из Латвии
- Бывший игрок "Адмирала" отстранен от соревнований на четыре месяца за допинг
- Владивосток присоединится к масштабной акции
- Жителей и гостей Владивостока приглашают на пляжный фестиваль спорта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- Цены на электроэнергию взлетят
- У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном
- Владелец приморского казино потирает рулетки
- Мошенники под видом кредитных организаций отбирают квартиры у людей