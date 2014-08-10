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Обновленная команда ПСРЗ из Владивостока стала чемпионом России по стритболу
В финале хозяева площадки обыграли "Сочи" со счетом 12:11, отобрав чемпионский титул у южан
Владивосток четвертый год подряд принимал турнир по баскетболу 3х3 высочайшего уровня. А вот финал чемпионата России проходил на Дальнем Востоке впервые. В городе, который открыл всему миру турнир Pacific Open, собиравший под свои знамена лучшие команды азиатского региона и не только. В 2012 году Pacific Open вошел в число турниров серии Мастерс FIBA 3x3 World Tour, на котором разыгрывались путевки в мировой финал. Победу тогда одержала команда ПСРЗ (Михаил СОРОКИН, Эдуард САНДЛЕР, Анатолий НИКИТИН, Константин БОЖКО).
Состав чемпионов на этот раз удивил, если не считать Эдуарда Сандлера. Правда, на этот раз идеолог Pacific Open и главный баскетбольный «босс» Дальнего Востока стоял у бровки, выполняя функции тренера. Получилось как нельзя лучше. Тем более, что на площадке за честь Приморья бились хорошо знакомые ему по «Спартаку-Приморье» Дмитрий УЗИНСКИЙ (признан лучшим игроком турнира), Андрей ЗВЕРКОВ, Юрий МИТЮК и выпускник спартаковского интерната Александр НЕЦЕНКО.
Эдуард Сандлер, тренер и экс-игрок ПСРЗ, президент БК "Спартак-Приморье":
- Выставить молодых игроков за ПСРЗ - это не риск, это спланированная работа. Мы шли к этому восемь лет. И я очень рад, что это сделали не мы, а молодые ребята. Это значит, что будущее есть. Что будет дальше? Будем выигрывать другие чемпионаты.
Бронза чемпионата России также осталась во Владивостоке - в утешительном финале команда "Либерти" из Владивостока обыграла команду You're on из Москвы.
Алексей СЫСОЕВ, капитан "Либерти":
-Мы очень довольны. третье место, в отличие от второго, дается за победу. Конечно, настраивались на золото, но немного уступили. Это начало, мы только разошлись.
Самым крутым данкером турнира стал Дюк, он же Игорь РОССАДЮК из Санкт-Петербурга, опередивший земляка Александра ШАЛЫГИНА, он же «Шал».
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото c официального сайта Pacific Open
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