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Британские СМИ освещают игры только своих спортсменов на XXX Олимпиаде

10 Августа 2012, 13:37 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа, ZRPRESS. Елена Катриченко и Карина Субботина уже окончательно освоились в Лондоне. Девушки, как писалось ранее, работают в разных местах. Елена Катриченко занята на Олимпийских объектах, а Карина Суббота, напротив, работает в Олимпийской деревне. Волонтерский график позволяет девушкам и поработать, и съездить на экскурсию, и отдохнуть с иностранцами.

Елена Катриченко рассказала пресс-центру об особенностях волонтерской жизни:

- Рабочие дни начинаются с подъема в 3:30 утра, полчаса на сборы, полтора часа на дорогу, потом 15 минут на путь от станции до Олимпийского парка, еще 15 минут на проверку аккредитации и личных вещей при входе и только после этого можно приступить к работе. После прохождения процедуры проверки нас собрали в одном большом помещении и распределили по направлениям «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Каждое направление получило свой особенный цвет, у меня - фиолетовый. Далее лидер группы из 15 человек определил для каждого в отдельности позицию и его функциональные обязанности. Мне было поручено работать у входа на трибуну № 209, проверять наличие билетов у гостей и помогать найти ряд и место, а также отвечать на всевозможные вопросы.

zrpress.ruКак отметила Елена Катриченко, свои рабочие позиции волонтеры занимают за два с половиной часа до начала соревнований, потому что зрители на стадион начинают приходить заранее. После 4-5 часовой работы стоя незаметно наступает время обеда. Стоит отметить, что волонтерам на входе выдают талоны на специальное волонтерское питание. Привычный набор блюд состоит из сосисок и тушеных овощей, пирога со шпинатом и овощного салата, также предлагаются большие сэндвичи от «Макдональдс» или просто овощные салаты. На десерт можно взять фрукты на выбор: банан, яблоко или апельсин, а также мюсли-батончик, поставляемый одним из официальных спонсоров Игр.

Работа волонтера подразумевает высокую мобильность, поэтому униформа должна быть предельно комфортной:

- Ветровку легко можно сложить в маленький квадратик, который удобно помещается в карман, а волонтерская сумка через плечо трансформируется в рюкзак. В специально разработанных кроссовках ноги совсем не устают, и к концу смены ты не чувствуешь напряжения в ногах, что тоже очень важно. Каждый из 70 000 волонтеров получил свой собственный комплект, в который входит: кепка, ветровка, 2 футболки, 2 пары брюк, кроссовки, 2 пары носков, рюкзак, складной зонтик, специально разработанная бутылка для воды Coca-Cola и наручные часы Swatch. Все предметы униформы брендированы символикой Игр.

zrpress.ruВ свои долгожданные выходные Елена Катриченко старается совмещать приятное с полезным, выбирая вместо отдыха в Олимпийской деревне экскурсионные туры. Так, девушке уже довелось посмотреть несколько матчей хоккея на траве, побывать в известном городе Оксфорд, куда стремятся все любители книг о Гарри Потере, а также посетить места, которые своим присутствием прославили герои книги «Алиса в стране чудес» и «Властелин колец».

Карина Субботина также поделилась с пресс-центром общим отношением лондонцев к Олимпиаде и к волонтерам:

zrpress.ru- Ежедневно в газетах можно прочитать только про британских спортсменов, которые выиграли медали, по телевизору показывают игры только с британцами, если в финале не было британцев, то сюжет не выпускают в эфир. Везде по городу развешаны плакаты и растяжки «поддержим команду Великобритании». Зато англичане практически единственные, кто не воспринимает волонтера как обслуживающий персонал. Было очень приятно на днях когда в метро женщина с ребенком, показывая на меня, сказала сыну: «Эта девушка помогает нашей команде выигрывать». Меня работа очень устраивает. Под меня всегда могут подстроиться или пойти на уступки потому, что я работаю больше остальных волонтеров. Мне без проблем меняют смены на удобное время и разрешили взять выходной в последний день.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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