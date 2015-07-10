"Торпедо" из Армавира стало девятнадцатым соперником "Луча-Энергия"

Кубанский клуб будет выступать в ФНЛ под руководством бывшего главного тренера московского "Спартака" Валерия Карпина

Армавирское "Торпедо" (победитель зоны "Юг" ПФЛ) успешно прошло процедуру внештатного лицензирования и в предстоящем сезоне будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее руководство нового клуба приняло решение отказаться от повышения в статусе и переходе в ФНЛ, однако позже с приходом новых инвесторов с армянскими корнями планы были пересмотрены.

Отметим, что на пост главного тренера "Торпедо" в том числе рассматривалась кандидатура бывшего главного тренера "Луча-Энергия" Александра ГРИГОРЯНА, в итоге перебравшегося в чемпионат Узбекистана.

Ранее, вместо армавирского "Торпедо" в ФНЛ уже включен "Зенит-2" (второе место в зоне "Запад" ПФЛ).

Первенство ФНЛ-2015/2016 стартует 11 июля ("Луч-Энергия" начинает домашним матчем против "СКА-Энергия") и завершится 21 мая 2016 года. Заключительный осенний тур запланирован на 29 ноября, тогда как возобновится первенство 12 марта 2016 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".