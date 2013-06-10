30 команд заявили о своем участии в чемпионате Приморского края по аквабайку

Около 30 команд примут участие в чемпионате Приморского края по аквабайку, который 15-16 июня пройдет во Владивостоке, сообщил РИА Новости президент федерации водно-моторных видов спорта Приморского края Юрий Рябко.



"Чемпионат Приморского края по аквабайку стартует 15 июня на пляже у станции Вторая Речка в районе улицы Татарская. Заявки на участие в нем подали 30 человек. Это будет открытый чемпионат, поэтому заявки могли подавать все", — сказал собеседник агентства.



По его словам, в течение двух дней соревнований спортсменам предстоит участвовать в кольцевых гонках, в ходе которых на скорость они будут делать 10 кругов по акватории.



"Кроме того, в рамках чемпионата 15 июня здесь же будут проходить соревнования для детей на моторных лодках "Формула будущего". Все дети в возрасте от 8 до 18 лет без предварительной записи смогут прийти, чтобы попробовать себя в этом виде спорта", — рассказал собеседник.



Он отметил, что следующий этап соревнований по аквабайку пройдет в Приморье на побережье у поселка Ливадия в июле этого года. На этот раз сюда съедутся лучшие спортсмены со всего Дальнего Востока. Победители дальневосточных соревнований примут участие в чемпионате мира по аквобайку, который пройдет во Владивостоке на острове Русский с 12 по 18 августа, сообщает РИА "Новости".





