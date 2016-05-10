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"Луч-Энергия" вырвала победу у "Тюмени"
Желто-синие столкнули в подвал турнирной таблицы хабаровский «СКА-Энергия»
Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Владивосток. 10 мая. Стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Тюмень» (Тюмень) – 1:0 (1:0). Гол: Столбовой (29).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Мищенко, Грицаенко, Пискунов, Гузь, Ребко, Клопков (Козлов, 90), Кабутов, Семакин, Нивалдо, Столбовой (Кренделев, 57, Пономаренко, 83).
"Тюмень": Смирнов, Шакуро, Абазов, Кичин, Локтионов, Павленко (Кучиев, 78), Теленков (Пустозеров, 87), Чудин (Шляпкин, 87), Кленкин, Мамтов, Чуканов.
Главный тренер «Луча-Энергия» Сергей ПЕРЕДНЯ впервые за несколько последних домашних матчей выпустил в основе сразу двух нападающих – НИВАЛДО и СТОЛБОВОГО. Последний и стал героем матча, добив мяч в пустые ворота на глазах безвольно зам ершей защиты гостей. Очередной классный матч выдал защитник ГРИЦАЕНКО.
Александр ИВЧЕНКО, главный тренер ФК «Тюмень»:
- К сожалению, мы очень долго входили в игру, поэтому инициатива поначалу была не у нас. Может быть это было связано с качеством поля. Где-то в середине первого тайма мы свою игру наладили. Но в эпизоде с пропущенным голом на команду напал какой-то столбняк.
Сергей Передня, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Тяжелая. Но все-таки победа. Результат, как говорится, довлел. Во втором тайме прижались к своим воротам, поэтому я попытался перестановками сцементировать защиту. Хорошо, что победили.
В Хабаровске "СКА-Энергия" проиграл "Енисею" 0:2. Команда из Красноярска набрала 44 очка и поднялась на 13-е место в таблице. «СКА-Энергия»опустился в зону вылета, заняв место "Луча-Энергия".
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК «Луч-Энергия».
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