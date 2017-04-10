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"Спартак-Приморье" вновь встал на победные рельсы
Наставник «красно-белых» Милош Павичевич: «По игре все было логично»
9 апреля. Сургут. Суперлига - Первый дивизион. Суперлига. 1/2 финала. Матч второй. «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Владивосток) 91:101 (22:22, 19:21, 19:28, 31:30). Счет в серии 1:1
«Спартак-Приморье»: Ключников – 24 очка (6 передач), Кривошеев – 22 (6 подборов, 1 блокшот), Матеюнас – 21 (8 передач), Кирдячкин – 16 (5 подборов), Мартин – 11 (8 подборов), Белов – 4 (8 подборов, 4 передачи), Савельев – 3, Бабайлов (1 подбор).
«Университет»: Лепоевич – 27 очков, Савенков – 17 (12 подборов), Пушкин – 12, Лекавичус – 8.
Во втором матче соперники устроили соревнование в скорострельности, а решающей стала третья четверть, выигранная подопечными Милоша ПАВИЧЕВИЧА со счетом 28:19.
«Спартак-Приморье» взял на вооружение график, принесший итоговый успех в противостоянии с «Самарой» - ничья на выезде и ставка на домашние матчи с сумасшедшей поддержкой трибун.
13 и 14 апреля полуфинальная серия до трех побед продолжится во Владивостоке. Начало матчей в СК «Олимпиец» в 19:00.
Сергей ОЛЬХОВ, главный тренер БК «Университет-Югра»:
Мне сложно что-то сказать, да и не нужно, наверное. Болельщики, которые разбираются в баскетболе, сами все видели своими глазами. Посмотрите на Лепоевича, у него два фингала под глазами… Ничего страшного не произошло. У нас есть еще две игры во Владивостоке. Если здесь было настолько сложно, там будет еще тяжелее. Но мы сделаем все, чтобы как минимум, вернуть серию в Сургут.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Вчера повезло «Университету», сегодня – «Спартаку». Ребята сегодня играли с максимальной концентрацией. Хоть и та, и другая команда набрала по многу очков, но мы в защите сыграли лучше, как ни странно это звучит. Что касается игры в нападении, важно, что в такой напряженной игре ребята сохранили спокойствие и попадали сегодня свои броски, которые вчера, может быть, промазали. По игре все было логично. Серия продолжается. Думаю, что ждут нас тяжелые две игры дома. Уже начинаем к ним готовиться, чтобы показать максимум на своей площадке.
ПСК «Сахалин» в «Кубке Сибура» проиграл «МБА» 80:104 и опустился на последнее место в группе «Б».
«Новосибирск» в первом матче полуфинальной серии уступил дома «Иркуту» 68:70.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото «Сургутинтерновости».
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