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Нападающий ХК "Адмирал" включен в состав сборной России на Еврочеллендж
10 Апреля 2014, 18:52 | Владивосток
Нападающий приморского клуба Илья Зубов включен в состав сборной России на матчи Европейского хоккейного вызова, которые пройдут в Словакии под руководством нового главного тренера команды Олега Знарка
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, тренерский штаб команды вызвал на матчи 28 хоккеистов, в том числе бывшего капитана "Адмирала" Энвера ЛИСИНА, который по ходу завершившегося сезона был обменен в ЦСКА как раз на Илью ЗУБОВА и Михаила НУМЕНКОВА.
Стоит отметить, что ряд СМИ пророчит Илье Зубову контракт с ярославским "Локомотивом", продолжающим борьбу за Кубок Гагарина.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Primamedia.
Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей ХК "Адмирал"
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