Нападающий ХК "Адмирал" включен в состав сборной России на Еврочеллендж

Нападающий приморского клуба Илья Зубов включен в состав сборной России на матчи Европейского хоккейного вызова, которые пройдут в Словакии под руководством нового главного тренера команды Олега Знарка

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, тренерский штаб команды вызвал на матчи 28 хоккеистов, в том числе бывшего капитана "Адмирала" Энвера ЛИСИНА, который по ходу завершившегося сезона был обменен в ЦСКА как раз на Илью ЗУБОВА и Михаила НУМЕНКОВА.

Стоит отметить, что ряд СМИ пророчит Илье Зубову контракт с ярославским "Локомотивом", продолжающим борьбу за Кубок Гагарина.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Primamedia.



