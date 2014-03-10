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Хоккейный клуб "Адмирал" начал плей-офф с двух поражений
Клуб из Владивостока и во втором матче проиграл в Магнитогорске местному "Металлургу", уступает в серии 0:2.
9 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург". Металлург" - "Адмирал" 5:3 (1:0, 3:3, 1:0).
1:0 – Антипин (Осала, Юньков) – 2:32 (5x4).
1:1 – Бергфорс – 20:54.
2:1 – Косов (Ибрагимов) – 22:41.
3:1 – Брент (Платонов, Терещенко) – 22:52.
3:2 – Воробьев (Коммодор) – 28:31 (5x4).
4:2 – Паре (Осала, Ибрагимов) – 32:49.
4:3 – Грачев (Ходжмэн, Зубов) – 34:42.
5:3 – Ли (Мозякин, Коварж) – 43:33 (5x4).
Вратари: Кошечкин – Иванников.
Броски: 27 (6-11-10) – 35 (12-16-7).
Вбрасывания: 40 (11-13-16) – 20 (12-6-2).
Штраф: 18 (4-14-0) – 10 (4-2-4).
Счет в серии: 2-0 (3:1, 5:3).
Первая шайба в ворота "Адмирала" залетела уже на 3-й минуте при игре в меньшинстве. Темнее менее, уже к середине первого периода обозначилось некоторое игровое преимущество гостей. Второй период матча начался с взятия ворот Василия КОШЕЧКИНА, Счет сравнял Никлас БЕРГФОРС – 1:1. Но равным счет оставался не долго – вначале Ярослав КОСОВ вывел хозяев вперед, а затем Тим БРЕНТ с центра зоны защиты "Адмирала" в падении пробил Евгения ИВАННИКОВА – 3:1. "Адмирал" отыграл одну шайбу в большинстве, после чего команды менялись голами – 4:3 в пользу хозяев после второго периода. Решающую шайбу "Металлург" провел в большинстве – 5:3.
После матча главный тренер Сергей СВЕТЛОВ отметил, что его команда сыграла лучше, чем в первом матче, когда проиграла со счетом 1:3, и пообещал дать бой во Владивостоке 11 марта.
"Хорошая была сегодня игра, мне понравилась. Могу назвать её хорошей плей-оффной игрой. Было хорошее движение, контактная игра, к тому же зрители увидели много голов. Может быть, сегодня, оппоненты были мастеровитее и удачливее в завершении своих моментов. Скажу, что мы сегодня играли намного лучше, чем вчера. У команды хороший настрой, мы покажем дома боевые игры", - приводит слова Светлова официальный сайт "Металлурга".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ХК "Металлург".
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