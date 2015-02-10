Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский ХК "Адмирал" завершил выездную серию победой в Ярославле
Команда Сергея Шепелева прервала трехматчевую безвыигрышную серию, пишет деловая газета «Золотой Рог».
9 февраля. Ярославль. "Арена-2000". "Локомотив" (Ярославль) - "Адмирал" (Владивосток) 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).
"Адмирал": Налимов; Коларж – Хешка, Бергфорс – Зубов (кап.) – Гюнге; Беляков – Глазков, Угаров (2) – Ванделль – Сигарев; Земченок (2) – Кузьмин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков; Лисов, Кузнецов – Горошанский (2) – Соколов (2); Иванов.
0:1 – Сигарев (Угаров) – 26:44.
0:2 – Горшков (Ушенин) – 30:17.
0:3 – Угаров – 59:59.
Вратари: Сэнфорд, Колесник – Налимов.
Броски: 28 (9-7-12) – 22 (7-10-5).
Вбрасывания: 35 (16-10-9) – 16 (2-8-6).
Штраф: 4 (2-2-0) – 8 (4-0-4).
"Адмирал" одержал вторую в сезоне победу над железнодорожниками и продолжает поход за путевкой в плей-офф. Счет открыл Сигарев, на скорости зашедший в зону хозяев по правому краю, сместившийся в центр и нанесший точный бросок под перекладину. После еще трех с половиной минут хоккея на встречных курсах ошибкой хозяев в собственной зоне воспользовался Горшков, перехвативший шайбу, а затем отправивший ее под щитками Сэнфорда. Третью шайбу Угаров отправил за секунду до сирены уже в пустые ворота.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта ХК "Локомотив".
Новости тематики
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
Новости раздела
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Школа не хочет учиться