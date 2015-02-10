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Владивостокский ХК "Адмирал" завершил выездную серию победой в Ярославле

10 Февраля 2015, 07:33 | Владивосток

Команда Сергея Шепелева прервала трехматчевую безвыигрышную серию, пишет деловая газета «Золотой Рог».

9 февраля. Ярославль. "Арена-2000". "Локомотив" (Ярославль) - "Адмирал" (Владивосток) 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

"Адмирал":  Налимов; Коларж – Хешка, Бергфорс – Зубов (кап.) – Гюнге; Беляков – Глазков, Угаров (2) – Ванделль – Сигарев; Земченок (2) – Кузьмин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков; Лисов, Кузнецов – Горошанский (2) – Соколов (2); Иванов.

0:1 – Сигарев (Угаров) – 26:44.

0:2 – Горшков (Ушенин) – 30:17.

0:3 – Угаров – 59:59.

Вратари: Сэнфорд, Колесник – Налимов.

Броски: 28 (9-7-12) – 22 (7-10-5).

Вбрасывания: 35 (16-10-9) – 16 (2-8-6).

Штраф: 4 (2-2-0) – 8 (4-0-4).

"Адмирал" одержал вторую в сезоне победу над железнодорожниками и продолжает поход за путевкой в плей-офф. Счет открыл Сигарев, на скорости зашедший в зону хозяев по правому краю, сместившийся в центр и нанесший точный бросок под перекладину. После еще трех с половиной минут хоккея на встречных курсах ошибкой хозяев в собственной зоне воспользовался Горшков, перехвативший шайбу, а затем отправивший ее под щитками Сэнфорда. Третью шайбу Угаров отправил за секунду до сирены уже в пустые ворота.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта ХК "Локомотив".

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  спорт  адмирал  приморье 



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