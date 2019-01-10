Хоккей: в "Адмирале" продолжается перестройка

Клуб из Владивостока остался без генменеджера

Известный хоккеист Александр СЕЛИВАНОВ, с 2017 года занимавший должность генерального менеджера хоккейного клукба «Адмирал», покинул Владивосток.

«Хоккейный клуб «Адмирал» благодарит Александра Юрьевича за проделанную работу и желает дальнейших успехов», - говорится в сообщении клуба.

«Адмирал» в настоящее время занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, потерпел 14 поражений в последних 20 матчах.

Александр Селиванов в сезонах 2013/2014 и 2014/2015 входил в тренерский штаб «Адмирала» в качестве тренера по нападающим, старшего тренера, в двух матчах исполнял обязанности главного тренера. В 2015 году покинул клуб. В 2017 году Селиванов сменил на посту генерального менеджера «Адмирала» Ильдара МУХАМЕТОВА.

«Я, как президент клуба, предложил Александру Юрьевичу должнось в клубе, и он согласился. Александр не чужой для Владивостока и «Адмирала» специалист. Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба. Хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри», – прокомментировал назначение президент «Адмирала» Заирбек ЮСУПОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»