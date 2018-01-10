"Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2

Третий раз в сезоне

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 9 января. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) – ЦСКА-2 (Москва) 104:78 (20:16, 27:22, 27:21, 30:19)

«Спартак-Приморье»: Заряжко – 20 очков, Смыгин – 19, Бутянковс – 19 (10 подборов), Кривошеев – 11 (12 подборов), Саяпин – 11, Разумов – 9, Бабайлов - 9.

ЦСКА-2: Ганькевич – 15 очков (3 подбора), Гаврилов – 15 (4 передачи), Астапкович – 13 (4 подбора), Кондаков – 6.

Молодежь армейцев не справилась с акклиматизацией – в отличие от первого матча у гостей «сбился прицел» и разрушилась комбинационная стройность игры. О том, что его команда не устоит перед натиском хозяев, в составе которых отличную игру продемонстрировал бывший игрок системы ЦСКА Игорь СМЫГИН, наставник армейцев Андрей МАЛЬЦЕВ понял уже в конце второй четверти. Последние два очка хозяевам принес Степан ГЕТМАНОВ с передачи другого местного воспитанника Максима БРАНИЦКОГО.

Подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА провели свой самый результативный матч в сезоне.

Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:



- Спасибо ребятам за эту игру, каждый, кто выходил на площадку, показывал максимум, и это дало в конце концов такой результат. Спасибо нашим болельщикам, которые вели нас вперед всю игру с первой и до последней минуты. Сложно играть две подряд игры с такой командой, как ЦСКА-2, матчи энергозатратные, но нам очень сегодня помогли домашние стены. Борьба не прекращалась практически до последних минут, соперник все равно забивал сложные броски, и, тем самым, разбивал нашу защиту. Но в итоге одержали заслуженную победу, я считаю. Очень радует, что все, кто выходит со скамейки, поддерживают темп игры, команду, и за-за этого сегодня не было провалов.



Андрей Мальцев, главный тренер БК ЦСКА-2:



- Сегодня играла одна команда – «Спартак-Приморье», вторую я не заметил. Наверное, это самое главное отличие юношеского баскетбола, где мы выглядели неплохо, от взрослого баскетбола. Нам сегодня показали, над чем надо работать, и это, в первую очередь, над мужскими качествами, чем над мастерством. Не думал, что большая разница в мастерстве, но сегодня мы попали под очень хорошую игру «Спартака-Приморье». Если приморская команда будет так же играть дальше, то это чемпионская команда, а если так, как в предыдущей игре, то это команда нечемпионская, слишком большие перепады для взрослой команды. Может быть, мы не позволили в первой игре так сыграть, но сегодня хорошая игра была именно у хозяев (пресс-служба БК "Спартак-Приморье").

После этого матча «Спартак-Приморье» упрочил лидерство в Суперлиге, опережая ЦСКА-2 уже на три, а «Самару» на две победы.

Во второй половине января «Спартак-Приморье» в течение 8 дней проведет три гостевых поединка – против «Рязани», «Иркута» и «Самары», одного из главных конкурентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»