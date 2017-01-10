Во Владивостоке стартовал турнир по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА: 7 января на хоккейных площадках города прошли первые игры. Участниками турнира стали любители коньков и шайбы от 14 лет и старше - возраст не ограничен, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в администрации Владивостока, турнир по хоккею среди непрофессиональных команд проводится в городе седьмой год подряд. За главный приз сезона 2017 года решили побороться 16 команд-любителей, среди которых команды-ветераны - «Викинги», «Беркут», «Босфор», «Бриз», «Болотные вепри», «Tandra», «Терминал», «Ярость», «Змеинка», «Почтенное общество», «Витязь», а также команды-новички - «Молот», «Молот-2», «Рубин-2003», «Русский остров» и «Старт».

Команды поделены на четыре группы. Планируется, что игры будут продолжаться до конца февраля. Победитель получит кубок главы города и главный приз - сертификат на покупку снаряжения.

Евгений СИДОРОВ.