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"Адмирал" продлил победную серию до трех матчей

10 Января 2016, 19:58 | Владивосток

10 января. Владивосток, КРК «Фетисов Арена», 5,5 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) –  «Трактор» (Челябинск) 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

0:1 – Кручинин (Кокуев) – 10:34.

1:1 – Подшендялов (Кинрейд, Макаров) – 18:58 (5x4).
2:1 – Подшендялов (Макаров, Земченок) – 25:19 (5x4).
2:2 – Попов (Мартынов, Пестунов) – 28:24 (5x3).
3:2 – Макаров (Фисенко, Блам) – 39:45.
3:3 – Петров (Глинкин, Кокуев) – 53:22 (5x4).
4:3 – Блум (Макаров, Бобков) – 62:20 (4x3).

Вратари: Бобков – Демченко.

Штраф: 6 (0-4-2-0) – 12 (2-6-2-2).

«Адмирал» дважды реализовал большинство и еще дважды пропустил, играя в меньшинстве. В итоге все решилось в овертайме и опять при численном преимуществе – мощный щелчок Джонатана БЛУМА и есть третья подряд победа «моряков» в новом году.

Анвар ГАТИЯТУЛИН, главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Много борьбы было, много голов, хорошие моменты создавали. В этом плане выполнили задание на игру. Но вот, увы, удаления все испортили, в меньшинстве три пропустили. Будем исправлять ошибки, на тренировках отрабатывать игру с меньшим контактом. Потому что вторую игру подряд удаления приводят к поражению.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Сыграли не лучшую игру. К сожалению, не хватило нас физически сегодня, особенно в первом периоде, когда «Трактор» выглядел посвежее. Сезон длинный, поэтому иногда такие игры случаются. Спасибо команде, что при такой игре все-таки выиграли. Из позитива отмечу три гола в большинстве – хороший показатель. Ребята видят, что работа на тренировках не проходит даром. Готовимся дальше. Предстоит тяжелый выезд. До конца регулярки остается немного матчей, всем нужны очки, а потому оставшиеся матчи будут еще более напряженные. Главное сейчас – это восстановиться (пресс-служба ХК «Адмирал»).

«Амур» в Хабаровске проиграл «Нефтехимику» 2:3.

На данный момент «Адмирал» вышел на четвертую строчку турнирной таблицы «Востока», имея 85 очков в активе. У «Амура» 59 очков и 11-е место.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей 



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