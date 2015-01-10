"Спартак-Приморье" одержал четвертую победу подряд в Суперлиге

После победы над "Университетом-Югра" подопечные Эдуарда Сандлера вышли на четвертое место

9 января. Владивосток. С/к "Олимпиец". "Спартак-Приморье" (Владивосток) - "Университет-Югра" (Сургут) 74:71 (19:14, 23:22, 17:16, 15:19).

"Спартак-Приморье": Узинский – 21 очко (6 подборов, 1 передача, 3 перехвата), Нестеров – 16 (8 подборов, 4 передачи), Голяхов – 14 (1 подбор, 4 передачи), Соловьев – 11 (7 подборов, 1 передача, 3 перехвата, 2 блокшота), Герасименко – 7 (1 передача, 2 перехвата), Зверков – 5 (3 подбора, 1 перехват), Самойленко (1 подбор, 2 передачи), Митюк (1 подбор).

Наконец-то воспитанник клуба Дмитрий УЗИНСКИЙ продемонстрировал ту игру, которую от него ждали в последних матчах тренеры и болельщики, и стал самым результативным в составе нашей команды, примечательно, что в матче с очень сильным соперником. На счету Узинского 21 очко, 6 подборов и 3 перехвата.

Вообще, "Спартак-Приморье" в отчетном матче предложил сопернику немного несвойственный баскетбол с обилием трехочковых, а самое главное с их реализацией с хорошим процентом (11 из 20). НЕСТЕРОВ точно реализовал все четыре своих броска из-за дуги в первой половине, три из пяти попал Узинский, свою норму выполнил ГОЛЯХОВ. ГЕРАСИМЕНКО забросил сложнейший трехочковый через руки, когда соперник в очередной раз предпринял попытку догнать хозяев.

Интересным было наблюдать за противостоянием центровых: опытнейшего САВЕНКОВА и окрепшего на наших глазах СОЛОВЬЕВА, ставшего одним из лидеров "Спартака-Приморье", и сыгравшего не менее надежно, чем его визави.

"Университет-Югра" к середине первой четверти выигрывал с разницей в 6 очков, но все из-за того, что приморцы никак не могли попасть свои броски, да и огрехи в обороне были, но как только первую "трешку" попал Нестеров, а Узинский с ускорением прошел вдоль лицевой, преимущество перешло к "Спартаку"и сохранялось за нашей командой до финальной сирены.

Первый раз двузначная разница в счете была зафиксирована в середине второй четверти, когда Голяхов попал с периметра через руки, но сохранить добытое преимущество к большому перерыву не смогли – ЛЕПОЕВИЧ и партнеры сократили отставание до 6 очков.

"Трешки" Узинского в начале четвертой десятиминутки возвращали 10 очковое преимущество "Спартаку", а попадание Голяхова из угла и вовсе установило максимальную разницу в счете в этом матче: "+12" за 7 с половиной минуты до конца. Но вся борьба была еще впереди, хотя это преимущество и позволило хозяевам чувствовать себя в концовке более уверенно, причем при такой оглушительной поддержки болельщиков.

Время работало на нашу команду, когда на последней минуте гости, выигрывая подбор за подбором на нашем щите, не могли попасть свои броски, а в конце концов САЯПИН, выбирая лучшую позицию для броска, заступил в аут. "+4" за 18,8 секунды. Тактика фола могла принести успех подопечным ОЛЬХОВА, и Герасименко не забил оба штрафных, но ЗВЕРКОВ в ответственный момент не дрогнул, забив первый с "линии", а второй мог уже и не попадать.

Первый круг регулярного чемпионата для "Спартака-Приморье" завершен. На сегодняшний день наша команда занимает 4 место в турнирной таблице Суперлиги. Следующие матчи приморцы проведут на домашней арене 19 и 22 января. К нам приедут пермская "ПАРМА" и ижевский "Купол-Родники".

Эдуард САНДЛЕР, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Этой игрой мы завершили первый круг чемпионата Суперлиги, и из позитивного могу отметить, что одержали победы почти во всех матчах дома, а проиграли только "Рязани". Это хороший результат. По прошедшей игре только восхищение Дмитрием Узинским, очень им доволен. Трехочковые, которые он не мог забить пять игр, сегодня он реализовал. Это не случайность. Эта та работа, которую мы проводим на тренировках, и она приносит результат. Сегодня именно он держал нас в игре в сложные моменты, и его вклад в победу потрясающий. Хотя, конечно, победы формирует тот костяк игроков, который у нас есть. Несмотря на то, что проигран подбор, сегодня одержана победа, и мы выигрываем второй раз в этом сезоне, проигрывая подбор. В "Университете" хорошие игроки, такие как Савенков, который пару лет помогал побеждать нам своим мастерством, но во второй половине нам удалось полностью отсечь его от щита, он подобрал всего два раза, при этом ни разу на чужом щите. Полностью выполнена установка на вторую половину, и отсюда как следствие результат. Все молодцы, это плоды работы команды.

Нас ждет очень сложная вторая половина сезона, в которой большая часть матчей будет выездных. Нам надо прогрессировать. Я сказал ребятам, что весь потенциал находится внутри команды. Есть потенциал у Нестерова, Соловьева и даже у Голяхова есть возможность, куда расти. Я не говорю уже об Узинском, Зверкове и Митюке. Если все эти ребята будут прибавлять, то прибавлять будет команда. И не надо будет искать помощи извне. Да, мы продолжаем работу над поиском "большого", но это очень сложная задача на данный период.

Сегодня чувствовалась колоссальная поддержка зала, наконец-то он был полным, как это бывает. Чувствовалась правильная атмосфера. У соперника никто не удивил. Лепоевич забил ровно столько, сколько должен забивать в среднем. Мы выполняли все установки в защите, но когда игрок попадает через руки между двумя игроками, это непросто. Остальные игроки не показали ничего, все были разобраны.

По материалам пресс-службы БК "Спартак-Приморье".