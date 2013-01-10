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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" начнет со сборов в Уссурийске

10 Января 2013, 19:37 | Владивосток

"Луч-Энергия" (Владивосток) выйдет из отпуска в конце января. Первый (втягивающий) сбор желто-синие проведут на приморской земле: с 25 января по 5 февраля команда в полном составе будет тренироваться в Уссурийске на базе спортивного комплекса ВРД.

Как сообщает официальный сайт "Луча-Энергии", тренерский штаб скорректировал план подготовки команды к весенней стадии первенства России по футболу в зоне "Восток". Ранее планировалось, что из отпуска футболисты выйдут в середине февраля. По сведениям "Золотого Рога", изменение сроков вызвано наступившей ясностью с финансированием команды в текущем году, тогда как в конце 2012 года команда ушла в отпуск без особых перспектив.

После сборов в Уссурийске игроки разъедутся по домам, а 11 января соберутся в Москве, где 12 и 13 февраля будут проходить углубленное медицинское обследование. После этого команда отправится в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится 3 недели. 

Первую игру 3-го круга "Луч-Энергия" проведет 22 апреля в Чите против своего основного преследователя.  

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  сборы  "луч-энергия" 






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