Лучшего игрока "Луча-Энергия" забирает московский "Спартак"

Алексея Грицаенко могут забрать, заплатив отступные

Центральный защитник футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексей ГРИЦАЕНКО этой зимой может покинуть родной клуб и перейти на повышение в московский «Спартак». При этом воспитанник центра подготовки «Луча» стопроцентно будет зачислен в «Спартак-2», который, как и «Луч», выступает в ФНЛ. По сведениям газеты «Золотой Рог», на покупке Грицаенко настаивает главный тренер «Спартака-2» Евгений БУШМАНОВ, который уже выпускал талантливого игрока в матче сборной России ФНЛ.

«Я сам не могу ответить на этот вопрос. По факту мы имеем, то что у меня контракт с родным клубом еще полтора года. И я не могу просто так взять и уйти. В моем контракте прописана определенная сумма отступных, за которые я могу перейти в другой клуб. Естественно, пока ни о каких переговорах не идет и речи. В клуб должно поступить официальное письмо, что команда готова заплатить деньги и так далее. Так это все делается», - приводит слова Алексея Грицаенко официальный сайт «Луча».

В ноябре Алексей Грицаенко провел все 90 минут в товарищеском матче на Кипре молодежных сборных ФНЛ и Кипра.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»



