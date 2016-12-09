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Лучшего игрока "Луча-Энергия" забирает московский "Спартак"
Алексея Грицаенко могут забрать, заплатив отступные
Центральный защитник футбольного клуба «Луч-Энергия» Алексей ГРИЦАЕНКО этой зимой может покинуть родной клуб и перейти на повышение в московский «Спартак». При этом воспитанник центра подготовки «Луча» стопроцентно будет зачислен в «Спартак-2», который, как и «Луч», выступает в ФНЛ. По сведениям газеты «Золотой Рог», на покупке Грицаенко настаивает главный тренер «Спартака-2» Евгений БУШМАНОВ, который уже выпускал талантливого игрока в матче сборной России ФНЛ.
«Я сам не могу ответить на этот вопрос. По факту мы имеем, то что у меня контракт с родным клубом еще полтора года. И я не могу просто так взять и уйти. В моем контракте прописана определенная сумма отступных, за которые я могу перейти в другой клуб. Естественно, пока ни о каких переговорах не идет и речи. В клуб должно поступить официальное письмо, что команда готова заплатить деньги и так далее. Так это все делается», - приводит слова Алексея Грицаенко официальный сайт «Луча».
В ноябре Алексей Грицаенко провел все 90 минут в товарищеском матче на Кипре молодежных сборных ФНЛ и Кипра.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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