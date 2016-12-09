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"Адмирал" переигрывал чемпиона, но в итоге проиграл третий матч подряд
Магнитогорский «Металлург» снял «проклятие Бобкова»
8 декабря. КХЛ. Магнитогорск. СК «Арена Металлург», 7,3 тыс. зрителей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Адмирал» (Владивосток) 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
0:1 – Казаков (Волченков, Барбашев) – 12:37.
1:1 – Осала (Бирюков) – 14:38.
1:2 – Александров (Григорьев) – 23:49.
1:3 – Горшков (Ткачев) – 31:53.
2:3 – Коварж (Ли, Зарипов) – 38:50 (5x4).
3:3 – Филиппи (Семин) – 48:36.
4:3 – Семин (Филиппи, Потехин) – 58:53.
5:3 – Тимкин (Коварж) – 59:20.
Вратари: Кошечкин, Самсонов – Бобков.
Броски: 44 (16-10-17) – 25 (4-17-4).
Вбрасывания: 36 (9-11-16) – 25 (8-9-8).
Штраф: 12 (2-4-6) – 30 (6-4-20).
«Адмирал»: (28+2 к.ш.): Бобков (Налимов); Бартулис – Вишневски (4), Саболич (10) – Райт – Краснослободцев; Гавриленко (2) – Земченок, Александров – Саюстов (4) – Лугин; Григорьев (2) – Волченков, Казаков (2) – Макаренко (2) – Барбашев; Ткачев (2) – Яковлев – Горшков, Мамин.
«Адмирал» проиграл третий матч подряд, но в отличие от домашнего противостояния со СКА в игре с чемпионом выглядел очень даже неплохо.
«Моряки» открыли счет на 13-й минуте первого периода – с броском Антона ВОЛЧЕНКОВА Василий КОШЕЧКИН справился, но на добивании удачно отработал Максим КАЗАКОВ – 0:1.
«Металлург» сравнял счет спустя две минуты – героем эпизода стал Оскар ОСАЛА, подставивший клюшку под щелчок от синей линии Евгения БИРЮКОВА - 1:1. Как отмечает официальный сайт «Металлурга», этот гол снял «проклятие Бобкова» – вратарь «Адмирала» ранее не пропускал от «Металлурга» на протяжении без малого 200 минут!
Во втором периоде «Адмирал» во второй раз за вечер вышел вперед. Кошечкин отбил дальний бросок Михаила ГРИГОРЬЕВА, но в борьбе перед воротами Виктор АЛЕКСАНДРОВ изловчился попасть по крутящейся в воздухе шайбе – 1:2.
На 32-й минуте Александр Горшков выкатился из угла на ворота Василия Кошечкина и прицельно поразил ближний угол – шайба пошла над плечом голкипера. 1:3 и тренерский штаб «Магнитки» принял решение произвести рокировку на последнем рубеже. Илья Самсонов с ходу получил приличный объем работы.
За несколько минут до второго перерыва «Адмирал» оказался в меньшинстве – штраф отбывать отправился Григорьев. И это большинство магнитогорцы реализовали - мощный бросок от синей линии Криса ЛИ пришелся в частокол клюшек, ног и тел игроков, бившихся под воротами, однако Ян Коварж вовремя оказался на подборе и переправил шайбу в цель. 2:3 – в раздевалку «Металлург» отправился, завершив вторую 20-минутку на мажорной ноте.
В итоге, вопрос о победителе матча решился в третьем периоде.
На последних мгновениях матча в рукопашной сошлись ФИЛИППИ и САЮСТОВ, чем привели в восторг «Арену Металлург».
Илья ВОРОБЬЕВ, главный тренер ХК «Металлург»:
– Благодарен ребятам, что вытащили игру в сложной ситуации. После второго периода не перестали бороться и выполнили игровое задание в третьем лучше, чем во втором.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- У нас такая ситуация – волей календаря – мы последние три игры, включая сегодняшнюю, играли против лидеров чемпионата, против первых трех команд. Если брать в общем сегодняшний матч – неплохо выглядели, были моменты, чтобы взять очки. Но в концовке нам где-то не хватает и в завершающей фазе. И ЦСКА мы проиграли, и сегодня на последних минутах и секундах. Есть над чем работать. Я не думаю, что это психология. Может быть, недостаток мастерства. Вроде всё неплохо, но очков нет. А это самое плохое. Постараемся в следующих играх взять очки.
Прояснить состояние БЛУМА? А что тут прояснять? Он руку сломал. А в плане прогнозов? Даст бог, к январю в лучшем случае.
Хабаровский «Амур» в Челябинске проиграл «Трактору» 1:3.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Металлург» (Магнитогорск).
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