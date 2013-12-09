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БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" во Владивостоке уступил "Новосибирску"

09 Декабря 2013, 08:37 | Владивосток

Это третий проигрыш приморской команды сибирякам в этом сезоне.

Суперлига. 8 декабря, Владивосток, СК "Олимпиец". "Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Новосибирск" (Новосибирск) 69:74 (21:15, 7:20, 22:25, 19:14).

"Спартак-Приморье": Сыроватко - 19 очков (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Голяхов - 13 (1 передача, 1 перехват), Фейбер - 8 (10 подборов, 1 перехват), Моргунов - 8 (5 подборов, 4 передачи, 1 блокшот), Громыко - 8 (2 подбора, 1 перехват), Исаков - 5 (1 подбор, 1 передача), Фомин - 4 (2 подбора, 1 передача), Соловьев - 4 (2 подбора), Узинский (1 подбор, 1 передача), Гресев (2 подбора), Гринвуд (1 подбор), Зверков.

Впервые на домашней площадке "Спартака-Приморье" появились новички-легионеры, но с ходу вписаться в реалии российского первенства им не удалось.

"Фейбер прилетел полтора дня назад, и мы не ожидали от него настолько хорошей игры. Поэтому считаю, что сегодня после столь длительного перелета из Лос-Анджелеса во Владивосток он сыграл неплохо. Что касается Гринвуда, это молодой игрок с большим потенциалом. Он только выпустился из колледжа и, несомненно, станет хорошим игроком, прежде всего, он командный игрок, и ему потребуется больше времени, чтобы привыкнуть", - цитирует главного тренера БК "Спартак-Приморье" Рассела БЕРГМАНА пресс-служба клуба.

Со стартовым составом Рассел Бергман экспериментировать не стал, оставив новичков в запасе. Приморцы выиграли первую четверть - 21:15, но соперник уже тогда начал пристреливаться к нашему кольцу из-за дуги - Смыгин забросил две "трешки" подряд.

Во второй четверти красно-белые не могли вскрыть "зону" новосибирцев, и гости выжали из этого максимум пользы, став авторами сокрушительного рывка - 2:18. После большого перерыва гости продолжили успешно атаковать из-за дуги, хозяева просто не успевали за снайперами, которые оставались без опеки на периметре. И на четвертой минуте преимущество сибиряков достигло рекордных 18 очков.

Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК "Новосибирск":

- Я безумно рад, что мы выиграли сегодня и что ребята должным образом настроились на игру. Ключевых моментов в нашей игре было достаточно много: мы показали командное взаимодействие, неплохой процент реализации бросков, а также удачную игру лидеров. Я могу сказать много лестных слов своему коллеге. Я много времени проработал во Владивостоке и в качестве игрока, и в качестве тренера, и могу сказать, что находящейся здесь команде тяжело проводить чемпионат в таком ритме. И пока команда найдет свою игру, должно пройти время.

Рассел Бергман, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Мы сегодня играли с хорошо организованной командой. Соперник провел весь матч на высоком уровне, мы же играли с перепадами. Травмы нам не позволяют проводить игры в одном ритме, был травмирован Илья Сыроватко, долгое время восстанавливался наш капитан Никита Моргунов, что не могло не наложить свой отпечаток. Вторая четверть стала определяющей в этой игре, когда соперник поменял форму защиты, встал "зоной", мы не смогли ничего против нее сделать. И здесь сказался фактор новичков, до которых еще не смогли донести все взаимодействия. Также очень важной стала игра "четвертных номеров" "Новосибирска", которые одинаково полезно играют как в "краске", так и на "периметре". Сегодня мы проиграли, по нашему мнению, лучшей команде чемпионата и будем делать все, чтобы выиграть ее в плей-офф.

Следующий матч приморская команда проведет 11 декабря. На паркете "Олимпийца" "Спартак-Приморье" будет принимать барнаульский "АлтайБаскет". Начало - в 19:00. Вход свободный.

 ZRPRESS.RU, Владивосток.

По материалам пресс-службы БК "Спартак-Приморье".

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Теги: баскетбол  "спартак-приморье"  суперлига 



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