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Болельщиков "Луча" накормят солдатской кашей
Клуб из Владивостока делает все, чтобы обеспечить максимальную поддержку трибун в последнем домашнем матче этого года
В субботу «Луч» проведет заключительную домашнюю игру осенней части ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019. В матче 21 тура подопечные Рустема ХУЗИНА встретятся с «Нижним Новгородом», претендующим в этом сезоне на выход в Премьер-лигу. На данный момент подопечные Дмитрия ЧЕРЫШЕВА имеют в своем активе 32 очка и занимают 4-ое место в турнирной таблице. «Луч» с 25 очками находятся на 12-ой строчке.
Как сообщает официальный сайт «Луча», болельщики, пришедшие в этот день на стадион поддержать родную команду, в перерыве матча смогут подкрепиться настоящей солдатской кашей, а также согреться горячим чаем. Начало матча в 14 часов.
Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с 28-летним петрозаводским арбитром Артуром ФЕДОРОВЫМ, для которого это будет первый визит во Владивосток. А вот гостевую игру «Луча» он уже судил: 24 октября этого года желто-синие «под свистком» Федорова сыграли вничью 2:2 с московским «Спартаком-2».
В официальных матчах «Луч» и образованный три года назад «Нижний Новгород» встречались три раза: в прошлом сезоне оба матча выиграли нижегородцы - 1:0 в Нижнем Новгороде и 2:1 во Владивостоке, а игра первого круга нынешнего сезоны завершилась вничью - 0:0.
Букмекеры фаворитами предстоящего поединка считают хозяев: ставки на победу «Луча» принимаются с коэффициентом 2,45, тогда как на успех «Нижнего Новгорода» - 3,15.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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