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"Адмирал" обыграл в Минске "Динамо"
Вратарь «моряков» Бобков записал на свой счет очередной «сухарь»
8 ноября. Минск. «Минск-Арена», 10,6 тыс. зрителей. «Динамо» (Минск) – «Адмирал» (Владивосток) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
0:1 – Саболич (Вишневски) – 15:28 (5x4).
0:2 – Горшков (Краснослободцев, Райт) – 47:22.
0:3 – Краснослободцев (Райт) – 58:54.
Вратари: Скривенс – Бобков.
Броски: 43 (13-13-17) – 27 (8-11-8).
Вбрасывания: 46 (15-21-10) – 30 (9-8-13).
Штраф: 21 (6-13-2) – 19 (6-11-2).
«Адмирал» (19): Бобков (Налимов); Бартулис-к (2) – Висневский, Ткачев (2) – Саюстов (4) – Саболич; Григорьев (5) – Гавриленко, Горшков – Райт (2) – Краснослободцев; Мнацян – Земченок (2), Акесон – Фисенко – Александров (2); Курашов, Казаков – Мамин – Воронин, Яковлев.
Хозяева получили прекрасный шанс открыть счет уже на 4-ой минуте, но Артур ГАВРУС не реализовал штрафной бросок. В итоге победная шайба на счету Роберта САБОЛИЧА, реализовавшего численное большинство в середине первого периода. Автором второй шайбы стал Александр ГОРШКОВ, отличившийся на 48-й минуте. Окончательный результат установил Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ, поразив пустые ворота соперника.
Крэйг ВУДКРОФТ, главный тренер ХК «Динамо»:
- Мне понравился наш первый период. Не понравился второй, а в третьем мы играли неплохо, но недостаточно хорошо для команды, которая обязана была показывать хороший хоккей. Ты должен быть готов играть все 60 минут, и играть их с огромным желанием победить. Сегодня нас также подвели наши спецбригады. В большинстве у нас были шансы перевернуть ход игры, но мы ими не воспользовались. Перед матчем мы фокусировались на доставке шайб к воротам соперника, у нас это получалось, но вратарь соперника сыграл просто впечатляюще. Мы знали, что «Адмирал» - хороший оппонент, но не смогли выполнить работу сегодня
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Конечно же, мы довольны победой. Тем более отыграли на ноль. Что касается игры, начали мы не очень хорошо. «Динамо» имело преимущество в скорости. Хорошо, что ребята выдержали и не пропустили в первом периоде. Второй период мы провели лучше. Что порадовало, во втором периоде мы выглядели намного лучшем, чем в первом. Думаю, это стало основополагающим в сегодняшнем матче. Думаю, мы выиграли большее количество нужных единоборств в нужный момент. И это привело нас к положительному результату.
Хабаровский «Амур» потерпел четвертое поражение подряд, уступив в Хельсинки «Йокериту» в серии буллитов 2:3.
«Адмирал» занимает 6-ю строчку на «Востоке», набрав 43 очка в 27 матчах..
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Динамо» (Минск)
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