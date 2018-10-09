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Хоккей: Игрок "Адмирала" дисквалифицирован на 15 матчей
Серьезный удар по имиджу команды из Владивостока, и без того теряющей болельщиков
Защитник хоккейного клуба «Адмирал» Степан ЗАХАРЧУК, нанесший в воскресном матче тяжелую травму игроку «Трактора» Артему ПЕНЬКОВСКОМУ, суммарно дисквалифицирован на 15 матчей. По предварительным данным, пострадавший игрок может выбыть на срок до одного года.
Разгромную победу 2:7 на льду «Фетисов арены» одержала команда из Челябинска. На 57-й минуте встречи Захарчук толкнул Пеньковского на борт. Пострадавший ударился головой о борт и не сразу поднялся.За умышленный фол хоккеист «Адмирала» получил дисциплинарный штраф до конца игры.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Степана Захарчука по п.1.13 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также учитывая историю нарушений, совершенных им за последние два сезона и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжелой травмы, дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей (максимально возможное количество по данному нарушению) и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, руководством лиги принято решение дополнительно дисквалифицировать Степана Захарчука на 10 матчей», - говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
Ранее Захарчук уже неоднократно травмировал соперников. Так, в марте текущего года он получил 5 матчей дисквалификации за нарушение против игрока «Локомотива» Павла КОЛЕДОВА.
32-летний Захарчук в прошлом сезоне он перешел из «Ак Барса» в «Торпедо», а летом не смог найти себе новую команду в КХЛ. Степан начал чемпионат в родном самарском ЦСК ВВС в ВХЛ, а 4 октября подписал контракт с «Адмиралом».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал"
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