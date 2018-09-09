Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч" повеселил народ в Тюмени
Носов не реализовал пенальти, а Прокофьев был изгнан с поля уже через минуту после появления
Футбол. «Олимп-ФНЛ». 8 сентября. Тюмень. Стадион «Геолог», 1,5 тыс. зрителей. «Тюмень» (Тюмень) - «Луч» (Владивосток) 0:0.
ФК «Тюмень»: Бучнев, Коваленко, Столяренко, Васиев, Козлов, Теленков (Карпов, 90), Чудин (к), Лаук, Парняков (Шакуро, 76), Малоян (Глухов, 65), Вотинов (Рябокобыленко, 32).
«Луч»: Котляров, Царикаев (Патрашко, 83), Суслов (к), Марущак, Степанец, Павленко (Голышев, 57), Носов (Прокофьев, 81), Замалиев, Машнев, Гордиенко (Калугин, 71), Часовских.
Предупреждения: Часовских (2), Степанец (21), Замалиев (73). Удаление: Прокофьев (две желтые карточки).
Незабитый пенальти: Носов (58 – вратарь).
Концовку встречи «Луч» провел в меньшинстве из-за необъяснимо глупого удаления нападающего ПРОКОФЬЕВА, кстати, тюменского воспитанника. Станислав появился на поле на 81-ой минуте, а уже через минуту был наказан двумя желтыми карточками подряд!
В самой концовке случился крайне спорный эпизод. После затяжной атаки «Тюмени» в штрафной приморцев был сбит ВАСИЕВ. Рефери без раздумий указал на пенальти, но лайнсмен скорректировал действия арбитра и второго пенальти в матче не последовало.
Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер ФК «Тюмень»:
- Была борьба. «Тюмени» противостояла очень неудобная команда, которая пропустила всего 4 раза. Это очень важный показатель. «Луч» навязал агрессивный футбол, мы много бегали, пресекали передачи и переводы. С этим у нас возникали проблемы – наша команда не готова к такому интенсивному футболу. Но матчем я все же доволен. «Тюмень» боролась от первой и до последней секунды. Если бы рефери не отменил пенальти на последней минуте – мы могли быть и выиграть. Считаю, что ничейный результат закономерен.
- Почему номинальный чистый нападающий КАРПОВ не вышел вместо ВОТИНОВА?
- Середина поля часто не успевала подстраховывать оборону – «Луч» получал преимущество. Нужно было блокировать вылазки, выходить в атаку через «второй этаж». Кроме Вотинова, таким умением никто не обладает, поэтому решили укрепить середину поля.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Игра получилась ничейной, хотя мне кажется, что «Луч» потерял три очка. Не забили пенальти, не реализовали хорошие моменты. Мы опечалены результатом.
- Станислав Прокофьев. Что это было?
- Не хочется сейчас это обсуждать. Просто эмоции…
Хабаровский «СКА-Хабаровск» дома не смог переиграть «Сочи» - 2:2. Голы у хозяев забили ДЕДЕЧКО (с пенальти) и ЗАЙЦЕВ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Тюмень»
Новости тематики
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
Новости раздела
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью