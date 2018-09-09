"Луч" повеселил народ в Тюмени

Носов не реализовал пенальти, а Прокофьев был изгнан с поля уже через минуту после появления

Футбол. «Олимп-ФНЛ». 8 сентября. Тюмень. Стадион «Геолог», 1,5 тыс. зрителей. «Тюмень» (Тюмень) - «Луч» (Владивосток) 0:0.

ФК «Тюмень»: Бучнев, Коваленко, Столяренко, Васиев, Козлов, Теленков (Карпов, 90), Чудин (к), Лаук, Парняков (Шакуро, 76), Малоян (Глухов, 65), Вотинов (Рябокобыленко, 32).

«Луч»: Котляров, Царикаев (Патрашко, 83), Суслов (к), Марущак, Степанец, Павленко (Голышев, 57), Носов (Прокофьев, 81), Замалиев, Машнев, Гордиенко (Калугин, 71), Часовских.

Предупреждения: Часовских (2), Степанец (21), Замалиев (73). Удаление: Прокофьев (две желтые карточки).

Незабитый пенальти: Носов (58 – вратарь).

Концовку встречи «Луч» провел в меньшинстве из-за необъяснимо глупого удаления нападающего ПРОКОФЬЕВА, кстати, тюменского воспитанника. Станислав появился на поле на 81-ой минуте, а уже через минуту был наказан двумя желтыми карточками подряд!

В самой концовке случился крайне спорный эпизод. После затяжной атаки «Тюмени» в штрафной приморцев был сбит ВАСИЕВ. Рефери без раздумий указал на пенальти, но лайнсмен скорректировал действия арбитра и второго пенальти в матче не последовало.

Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер ФК «Тюмень»:

- Была борьба. «Тюмени» противостояла очень неудобная команда, которая пропустила всего 4 раза. Это очень важный показатель. «Луч» навязал агрессивный футбол, мы много бегали, пресекали передачи и переводы. С этим у нас возникали проблемы – наша команда не готова к такому интенсивному футболу. Но матчем я все же доволен. «Тюмень» боролась от первой и до последней секунды. Если бы рефери не отменил пенальти на последней минуте – мы могли быть и выиграть. Считаю, что ничейный результат закономерен.

- Почему номинальный чистый нападающий КАРПОВ не вышел вместо ВОТИНОВА?

- Середина поля часто не успевала подстраховывать оборону – «Луч» получал преимущество. Нужно было блокировать вылазки, выходить в атаку через «второй этаж». Кроме Вотинова, таким умением никто не обладает, поэтому решили укрепить середину поля.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Игра получилась ничейной, хотя мне кажется, что «Луч» потерял три очка. Не забили пенальти, не реализовали хорошие моменты. Мы опечалены результатом.

- Станислав Прокофьев. Что это было?

- Не хочется сейчас это обсуждать. Просто эмоции…

Хабаровский «СКА-Хабаровск» дома не смог переиграть «Сочи» - 2:2. Голы у хозяев забили ДЕДЕЧКО (с пенальти) и ЗАЙЦЕВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Тюмень»